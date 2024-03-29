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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Sandık Yönetim Kurulu İftarı" programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ""Her seçim dönemini milletimize geçmişte yaptıklarımızın hesabını verme ve gelecekte yapacaklarımızın ruhsatını alma vesilesi olarak gördük. Sahada yoksanız sandıktan sonuç beklemeyin" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 20:18 Güncelleme: 29.03.2024 - 20:42
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sandık Kurulu İftar programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Her seçim dönemini milletimize geçmişte yaptıklarımızın hesabını verme ve gelecekte yapacaklarımızın ruhsatını alma vesilesi olarak gördük" diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

        Gençler, dünyanın dört bir yanında zulüm gören tüm kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Yetime, öksüze, başı dara düşen herkese sahip çıkmaya devam edeceğiz. Osman Karaaslan kardeşime bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Hakkın rızasını hakkımızın duasını almak için çalıştık. İstanbul'u belediye başkanı olarak yönetirken de başbakan ve cumhurbaşkanı olarak ülkemize hizmet ederken de hep bu gaye için çaba sarf ettik.

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        "HALKIM EKREM EFENDİYE BÖYLE BİR YOL GÖSTERMEYECEK"

        Milli iradenin üstünlüğüne tüm kalbiyle inanan kadro olarak yetkiyi hiçbir zaman başka yerlerde aramadık. Milletten alamadıkları iktidar yetkisi darbe eliyle gasp etmeye can atanlar vardı. Pek çok kirli pazarlığın yapıldığına şahit olduk. CHP'nin İstanbul'daki büyükşehir adayı bu oyunların peşinde. Benim halkım bu seçimlerde Ekrem efendiye böyle bir yol göstermeyecek.

        "İSTANBUL'LA İLGİSİ OLMAYAN İLGİLİ BİR OYUN OYNANIYOR"

        Biz Allah'ın izniyle muradımıza ereceğiz. Kazanmak değil kaybettirmek için ortada dolaşanların motivasyon kaynaklarının hiç de masum olmadığı açıktır. Bavul bavul dolarlar bu görüntülerin siyaseti kirlettiği ortamda kimse böyle bir tabloyu siyasi görüş farklılığıyla izah edemez. Siz sırtınızı dönseniz de hakikatler değişmiyor. Bu seçimde bilhassa İstanbul'da şehrin geleceğiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir oyun oynanıyor.

        "SEÇİM SAHADA KAZANILIR, SANDIKTA TESCİL ETTİRİLİR"

        Bugün sandık görevlisi arkadaşlarımızla bu salonda bir aradayız. Seçim sahada kazanılır sandıkta tescil ettirilir. Sahada yoksanız sandıktan zaten bir şey çıkmaz. Sandığı iyi kontrol edemezseniz de sahadaki emeğinizin bir kısmı heba olur. Sizler canla başla çalıştınız. AK Parti ve Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum. Bizim kimsenin oyunda gözümüz yok. Bize emanet edilmiş tek bir kardeşimizin oyunun zayi edilmesine rıza gösteremeyiz. Her şeyi adım adım izleyeceğiz. Her şeyin hukuka, hakkaniyete adalete uygun bir şekilde yürümesi için tüm süreç bitene kadar bir an bile vazifemizi ihmal etmeyeceğiz.

        "İSTANBUL 1 NİSAN SABAHI GÖZLERİNİ YENİ DÖNEME AÇACAK"

        Yerimize yedek bir görevli gelmeden, bulunduğumuz mahalden ayrılmayacağız. Seçim günleri her türlü provokasyona açık günlerdir. Sandık görevlilerimizin kaynağı teşkilatımız olmayan hiçbir bilgiye itibar etmemeleri gerekir. Her türlü olağandışı tutum mutlaka kayıt altına alınmalıdır. Biz Murat kardeşimizi şehrin geleceğe hazırlanması hususundaki becerisine güveniyoruz. 1 Nisan'da İstanbul'un gözlerini yeni bir döneme açacağına inanıyorum. 31 Mart seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #haberler
        #Son dakika haberler
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