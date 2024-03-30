REKLAM advertisement1

Türkiye seçim gündemiyle boğuşurken ve magazin dünyamız da bu kadar dar alanda kısa paslaşmalarla haftayı kapatırken, şöyle bir dünyaya bakınca buram buram aşk kokan bir haftayı geride bıraktığımızı görebiliyorum.

Taylor'lar, Gigi'ler, Dua'lar aşklarını gözümüze gözümüze soktular. En bombası elbette Taylor Swift ile Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce'in Bahamalar tatilinde aşka gelişleriydi. Paparazzi fotoğraflarına yansıyan görüntülerinde birbirlerine karşı sevgilerini gösterişleri oldukça gerçekti. Hem aşklarıyla hem de fit görünümleriyle (Travis elbette fit olacak; ya nasıl olacaktı, değil mi?) adeta düşman çatlattılar.

REKLAM Hollywood'un yeni gözde çifti haline gelen Gigi Hadid ve Bradley Cooper ikilisi de birlikte nadiren görülen fotoğraflarına yenisini eklediler ve Manhattan sokaklarında el ele fotoğraflandılar. Artık karşılarında paparazzileri görünce gerildiler mi, yoksa ‘kameraya bakmayalım daha havalı görünürüz’ ekolünün takipçisi oluşlarından mı bilinmez, pek bir ciddi göründüler fotoğraflarda. Özellikle de Gigi… 'Süpermen'in yıldızı Henry Cavill de, nadiren birlikte kamera karşısına çıktığı kız arkadaşı Natalie Viscuso ile Londra’da otel çıkışı el eleydi. Gigi’nin asık suratlı havalı duruşundan sonra bu sempatik çiftin gülümseyen yüzleri ilaç gibi geldi.

Gigi Hadid, böyle daha 'havalı' olmak istedi Bir başka haftanın "El ele görüntülendiler" haberine konu olan çifti, Dua Lipa ile Callum Turner'dı. Paris'ten Londra'ya trenle dönmeye karar veren İngiliz çift, her ne kadar sıradan bir çift gibi davranmaya çalışsa da etraflarındaki korumaların varlığı doğal görünümlerine ket vurmuştu. Korumalarla gezmeleri, itiraf ediyorum, ilk bakışta biraz itici gelse de etraflarını saran ısrarlı 'selfie'ci hayranlar'ın rahatsızlığı söz konusu olunca hak vermemek elde değil. 'Hollywood çapkını' Leonardo DiCaprio’ya gelelim. ‘Nişanlandı galiba’ dedikodularının dolaşmasına yol açan aşk fotoğraflarıyla gündemdeydi. İtalyan sevgilisi Vittoria Ceretti ile Los Angeles'ta yemek yerken görüntülenen Leo, sevgilisini elleriyle besledi. Ne romantik adam! Ceretti'nin parmağındaki yüzük nişan yüzüğü gibi algılandı. Ama buna hiiiç ihtimal vermiyorum doğrusu. Çapkın Leo’nun hayatından ne Blake Lively’ler, ne Gisele Bündchen’ler, ne Naomi Campbell’ler, kimler kimler geçti de evlenmek aklının ucundan bile geçmedi.

REKLAM Henry Cavill ile Natalie Viscuso'nun sempatikliği içimizi ısıttı Geçen haftaya kanser açıklaması ve sonrasındaki tepkiler ve yorumlarla damga vuran Prenses Kate Middleton cephesinde oldukça sessiz geçen bir hafta oldu. Ama arka arkaya gelen özürler gündemdeydi. Kanser açıklamasının hemen ardından oyuncu Blake Lively, Prenses’in Photoshop başarısızlığıyla dalga geçtiği için özür dilemişti. Bu hafta ünlü TV sunucusu Stephen Colbert Kate Middleton'a kanser teşhisi konulduğu ortaya çıkmadan önce, Prens William'ın eşini aldattığı iddiasını programında dile getirdiği için pişman olduğunu açıkladı. “Uymaya çalıştığım bir standart var ve o da başka birinin trajedisini hafife almamamdır” sözü güzeldi.

Özür kervanına en son oyuncu Drew Barrymore katıldı. Kate'in kanser teşhisi duyurusu öncesinde gizemli kayboluşuyla ilgili herkes gibi yaptığı esprilerden pişmanlık duyduğunu, "Hemen sonuca varmadan veya özellikle birinin sağlığıyla ilgili ciddi sorunları hafife almadan önce nezaket ve itidalli davranmak önemli" sözleriyle açıkladı. Şimdi sırada Kim Kardashian var. "Kate Nerede?" akımına ayak uydurup arabasının yanında bir karesini paylaşarak "Kate'i bulmaya gidiyorum" diyen Kardashian’a İngiliz gazetelerinde “Prenses’le alay etmek sana mı kaldı!” eleştirileri yağmıştı.

REKLAM RAP DÜNYASI KARIŞTI: TECAVÜZ, SEKS TİCARETİ, POLİS BASKINI Cinsel taciz, tecavüz, seks ticareti, insan kaçakçılığıyla suçlanan rapçi Sean 'Diddy' Combs'un Miami ve Los Angeles'taki evlerine baskın yapıldı. Rapçi hakkındaki tüm suçlamaları reddetti ama halihazırda hakkında birden fazla cinsel suç içerikli dava sürüyor. Bu baskın, başka bir rapçinin de aile içi işlerini ‘karıştırdı’. 50 Cent’in eski sevgilisi Daphne Joy'un adı da Diddy’nin dava dosyasında ‘seks işçisi’ suçlamasıyla geçince, 50 Cent, çocuğunun velayetini almak üzere harekete geçti. Diddy’nin ‘seks işçisi’ olarak çalıştığı iddiasını reddeden Daphne Joy da karşı atağa geçti, 50 Cent’i tecavüz ve fiziksel şiddetle suçladı. Joy’un, “Bana tecavüz etmek ve fiziksel olarak taciz etmek gibi gerçek kötü eylemlerine odaklanalım” sözlerini, 50 Cent, beklenildiği üzere reddetti. Rap dünyasının suç dünyasıyla ilişkisi daha çok su kaldırır. Yeni haftaya artık…

FARKI, ASALETİ Üst üste yeni albümler geldi. Shakira’nın geçen hafta çıkan ve tanıtım için bu hafta Times Meydanı’nda ücretsiz konsere çıktığı yeni albümünden sonra Beyonce, hayranlarını sevindirdi. Neyse ki aralarında bir fark var. Shakira albüm öncesinde ve albümün çıkışıyla birlikte sürekli eski sevgilisi Pique’yi ağzına alıp onu yerden yere vurduğu röportajlarla dolu bir tanıtım stratejisi geliştirdi. ‘Kraliçe Beyonce’ ise asaletini konuşturdu ve “Ben albümümü yaparım, benim yerime siz konuşursunuz” dedi. Şapkamı çıkarıyor ve bu duruşu selamlıyorum!