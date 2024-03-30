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        Haberler Gündem Bursa'da azot yüklü tanker şarampole devrilip patladı, sürücü öldü - Güncel haberler

        Bursa'da azot yüklü tanker şarampole devrilip patladı, sürücü öldü

        Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan azot yüklü tanker şarampole devrilip patladı. 56 yaşındaki sürücü Şener Tokgöz yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 02:54 Güncelleme: 30.03.2024 - 02:55
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        Azot yüklü tanker şarampole devrilip patladı
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        Kaza, saat 23.00 sıralarında Kestel ilçesi Ankara karayolu, Ümitalan mevkisinde meydana geldi.

        İnegöl istikametinden Bursa yönüne ilerleyen Şener Tokgöz yönetimindeki azot yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazanın şiddetiyle patlayan tanker alev alırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ise sürücü Tokgöz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        İtfaiye ekipleri güvenlik amacıyla soğutma çalışması da yaparken, Şener Tokgöz'ün cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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