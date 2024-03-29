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        Haberler Spor Futbol İtalya Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! 10 numara... - Futbol Haberleri

        Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! 10 numara...

        İtalyan devi Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Serie A devinin 18 yaşındaki Türk futbolcuyu onurlandıracağı aktarıldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 21:04 Güncelleme: 29.03.2024 - 21:06
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        • 1

          A Milli Takım ile Juventus'un ve geleceği için değerli isimlerden olan Kenan Yıldız hakkında İtalya basınından önemli bir gelişme ortaya atıldı.

        • 2

          Almanya'da Regensburg altyapısında yetişen ve daha sonra Bayern Münih altyapısına transfer olan Kenan Yıldız, 2022 Temmuz'da yıldızının parlayacağı Juventus U19'a transfer oldu buradan da A takıma kadar yükseldi.

        • 3

          Juventus'ta gösterdiği performansla henüz 18 yaşında adından söz ettiren Kenan Yıldız, A Milli Takım'a kadar yükselirken Torino temsilcisi oyucu için yeni karar aldı.

        • 4

          İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre Juventus sözleşmesi 2027'de bitecek oyuncu ile yeni sözleşme imzalamak isterken takımda da 10 numarayı vermeyi planlıyor.

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          Juventus ile bu sezon 28 maça çıkan genç yıldız 5 gol attı 1 asist yaptı.

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