Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! 10 numara...
İtalyan devi Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Serie A devinin 18 yaşındaki Türk futbolcuyu onurlandıracağı aktarıldı. İşte detaylar...
- 1
A Milli Takım ile Juventus'un ve geleceği için değerli isimlerden olan Kenan Yıldız hakkında İtalya basınından önemli bir gelişme ortaya atıldı.
- 2
Almanya'da Regensburg altyapısında yetişen ve daha sonra Bayern Münih altyapısına transfer olan Kenan Yıldız, 2022 Temmuz'da yıldızının parlayacağı Juventus U19'a transfer oldu buradan da A takıma kadar yükseldi.
- 3
Juventus'ta gösterdiği performansla henüz 18 yaşında adından söz ettiren Kenan Yıldız, A Milli Takım'a kadar yükselirken Torino temsilcisi oyucu için yeni karar aldı.
-
- 4
İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre Juventus sözleşmesi 2027'de bitecek oyuncu ile yeni sözleşme imzalamak isterken takımda da 10 numarayı vermeyi planlıyor.
- 5
Juventus ile bu sezon 28 maça çıkan genç yıldız 5 gol attı 1 asist yaptı.
- 6
-
- 7
- 8