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        Haberler Dünyadan Shakira'dan Pique'ye gönderme: Şimdi erkeklerin ağlama zamanı - magazin haberleri

        Shakira'dan Pique'ye gönderme: Şimdi erkeklerin ağlama zamanı

        Shakira, aldatıldığı için ayrıldığı eski sevgilisi Gerard Pique'yi ağzından düşürmüyor. Albüm tanıtımı için verdiği her röportajda Pique'ye gönderme yapan şarkıcı bu kez de "Şimdi erkeklerin ağlama zamanı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 15:23 Güncelleme: 29.03.2024 - 15:23
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        • 1

          Shakira, yeni albümü ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ı çıkarmaya yakın verdiği röportajlarda, iki çocuğunun babası olan eski sevgilisi Pique’nin adını ağzından düşürmüyor.

        • 2

          "KOCAM, BENİ AŞAĞIYA ÇEKİYORDU"

          Yedi yılın ardından ilk albümünü çıkaran Kolombiyalı yıldız, Jimmy Fallon’ı sunduğu Tonight Show adlı programda, albüm yapmakta geciktiğini söyledi ve bunun nedeni olarak Gerard Pique'yi gösterdi.
          47 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı; "Zamanım yoktu. Koca faktörü etkili oldu. Şimdi kocam yok. Evet, kocam beni aşağı çekiyordu. Şimdi özgürüm ve gerçekten çalışabilirim" dedi.

        • 3

          "BİZ KADINLAR AĞLAMAYA MECBUR BIRAKILDIK"

          Shakira’nın albümüne verdiği ad; ‘Las Mujeres Ya No Lloran’... Yani, ‘Kadınlar Artık Ağlamıyor’. Ünlü şarkıcı, albümü hakkında konuşurken, "Şimdi erkeklerin ağlama zamanı. Uzun bir süredir, sırf kadın olduğumuz için elimizde bir senaryo ile ağlamaya mecbur bırakıldık. Çocuklarımızın, toplumun gözü önünde acımızı saklamak zorunda kaldık" dedi.

        • 4

          "PIQUE İÇİN KARİYERİMİ ASKIYA ALDIM"

          Shakira, bir süre önce The Times'a verdiği röportajda; "Uzun bir süre Gerard Pique'nin yanında olmak için, o futbol oynayabilsin diye kariyerimi askıya aldım" ifadesiyle dikkat çekmişti.

        • 5

          "BİR DÜRTÜ HAREKETE GEÇTİ"

          Geçtiğimiz günlerde Zane Lowe'un programına katılan Shakira; "Kocamın olmaması bir yandan iyi oldu, beni aşağı çekiyordu. Şimdi çalışmak istiyorum. Şarkı yazasım var. Daha önce sahip olmadığım bir dürtü harekete geçti" demişti.

        • 6

          "GÖZLERİMİN ÖNÜNDE PARÇALANDI"

          Shakira 12’nci albümüyle ilgili İngiliz Times Gazetesi'ne konuşurken; "Acının yaratıcılığa, hayal kırıklığının üretkenliğe, öfkenin tutkuya, kırılganlığın dayanıklılığa dönüşümü. Hayatımın pek çok parçası gözlerimin önünde parçalandı ve bir bakıma kendimi yeniden inşa etmek zorunda kaldım, kemikleri yerden toplayıp hepsini bir araya getirdim. Ve hepsini bir arada tutan yapıştırıcı da müzikti" açıklamasını yapmıştı.

        • 7

          Emekli İspanyol futbolcu Gerard Pique ile 11 yıllık beraberlik ve 11 yaşında Milan ile 9 yaşında Sasha adlı iki çocuğun ardından 2022'de ayrılan Shakira, zorlu bir süreç geçirmişti.

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