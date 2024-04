1980'lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi

Kahire’nin Mor Gülü (1985)

(The Purple Rose of Cairo)

1935 yılında, Büyük Bunalım döneminde New Jersey’de garsonluk yapan Cecilia (Mia Farrow), sinemaya gitmeyi çok sever. Amacı sevgisiz ve sıkıcı evliliğinden uzaklaşmak, hayatına güzellik katmaktır. ‘Kahire’nin Mor Gülü’ adlı filmden o kadar hoşlanır ki, defalarca seyreder. Filmdeki karakterlerden biri olan arkeolog Tom Baxter (Jeff Daniels), bir gün filmin içinden çıkıp salona, Cecilia’nın yanına iner. Cecilia’nın filmi defalarca seyretmesinden etkilendiğini söyler. Cecilia ile birlikte salondan çıkıp New Jersey’de dolaştıktan sonra bu kez filmin içine girer ve orada çok iyi vakit geçirirler. Birbirlerine âşık olmuşlardır ama bu durum beraberinde bazı sorunlar getirecektir. Filmin yapımcısı olayı öğrenince Tom Baxter’ı canlandıran Gil Shepherd ile birlikte New Jersey’ye gelir. Woody Allen’ın yazıp yönettiği film, bugün artık bir klasik olarak kabul ediliyor.