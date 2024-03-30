1980'lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi

Büyük (1988)

(Big)

12 yaşındaki Josh Baskin, karnavaldaki geçide katılmak ve yaşı kendisinden büyük bir kıza hava atmak için yetişkin biri olmayı diler. Zoltar adlı dilek makinesi, dileğinin kabul edildiğini söyler. Tuhaf olan, makinenin fişinin takılı olmamasıdır. Daha da tuhafı ise ertesi sabah yatağında bir yetişkin olarak uyanmasıdır. Öyle ki annesi bile tanımaz onu. Önceleri yetişkin olarak davranmak zordur. Ama alıştıkça her şey yoluna girer. Kız arkadaşı olur ve kendine çok eğlenceli bir iş bulur. Yetişkinlik eğlencelidir. Peki, yarım kalan çocukluğu ve ergenliği? Tom Hanks’in harika performansıyla çok şey kattığı filmi Gary Ross ve Anne Spielberg yazar, Penny Marshall yönetir. 1980’lerden gelen bir klasik olarak bugün hâlâ sinemacılara ilham vermeye devam ediyor.