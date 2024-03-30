İzleyicilerin tercihleri belli oldu
Yılın ilk çeyreğinde kesilen biletler, izleyicilerin tercihinin ne yönde olduğunu gözler önüne serdi. İzleyiciler; "Türk filmi varsa izleriz" dedi. Disney Plus'ın Türk içerikli yapımları yayınlamama kararı, gişelere yüksek artış olarak yansıdı
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Sinema sektöründe neler oluyor?
Geçtiğimiz günlerde ortaya; sinema salonu gruplarının yöneticilerine rüşvet verildiği iddiası atıldı.
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Söz konusu iddia; bir filmin çok sayıda salonda gösterime girmesi ve gösterim takviminin uzatılmasının rüşvete bağlı olduğuydu.
Suçlanan yöneticiler; iddiaların doğru olmadığını belirterek, filmlerin her zaman olduğu gibi aynı prosedürle gösterime alındığını ve gösterim takviminin yine aynı prosedürle belirlendiğini dile getirdi.
Suçlanan yöneticiler, yargıya başvurarak dava açmaya hazırlanıyor. Mahkemeden çıkacak kararın ne olduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ondan önce sinemanın gişe rakamlarına ne anlama geldiğine göz atalım.
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Zira; yükselen gişeler, izleyicilerin tercihine ışık tutuyor.
Gişlerin yükselmesinin en önemli nedeni Disney Plus'ın Türk yapımlarını yayınlamama kararı alması.
Daha önce bu platformda yayınlanması planlanan filmlerin izleyicilerle buluşma alanı sinemaya kayınca doğal olarak gişe rakamları yükseldi.
Bu durum; 2023 ila 2024 kıyaslamasında, ocak - şubat ve mart aylarını kapsayan yılın ilk çeyreğinde gözler önüne serildi.
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'Rafadan Tayfa: Hayimatör'
2023 İLK ÇEYREK
• TÜRK FİLMLERİ… 5.912.996
• YABANCI FİLMLER… 4.559.332
TOPLAM… 10.472.328
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'Lohusa'
2024 İLK ÇEYREK
• TÜRK FİLMLERİ… 12.439.602
• YABANCI FİLMLER… 1.705.612
TOPLAM… 14.145.214
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'Kolpaçino 4 4'lük'
2024'ün ilk çeyreğinde Türk ve yabancı olmak üzere izleyiciyle ilk 3 ayda 180 film buluştu.
İlk çeyrekte, en çok izlenen 5 filmin tamamı Türk yapım oldu.
Bu 5 filmin toplam izleyici sayısı; toplam izleyici sayısının % 60'sını oluşturdu.
Bir başka deyişle; her 100 biletin 60'ı ilk 5’teki Türk filmi için kesildi.
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'3391 Kilometre'
2024 İLK ÇEYREKTE EN ÇOK İZLENEN 5 FİLM
• Rafadan Tayfa Haymitör… 2.784.832
• Lohusa… 2.121.953
• Kolpaçino 4 4’lük… 2.100.674
• 3391 Kilometre… 921.979
• Kral Şakir: Devler Uyandı... 577.566
TOPLAM... 8.507.004
Hasılata göz atacak olursak;
2023’ün ilk çeyreğinde; gösterimdeki 157 filmin toplam hasılatı; 681.848.664 TL idi.
2024’ün ilk çeyreğinde ise gösterimdeki 180 filmin toplam hasılatı; 1.782.962.342 TL oldu.
Hasılat artış... % 161.5
* 2023’te bilet ortalaması; 67.44 TL idi.
* 2024’teki bilet ortalaması ise 126.01 TL.
Artış... % 86.84
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'Kral Şakir: Devler Uyandı'
• 2024'ün ilk çeyrekteki Türk filmlerinin izleyici sayısı, 2023'ün aynı dönemime göre; % 110 arttı.
• 2024'ün ilk çeyrekteki yabancı filmlerinin izleyici sayısı, 2023'ün aynı dönemine göre; % 63 azaldı.
• 2024'ün ilk çeyrekteki Türk ve yabancı filmlerin toplam izleyici sayısı, 2023'ün aynı dönemime göre; % 35 arttı.
Bütün bu veriler ışığında izleyicilerin sinemaya olan ilgisini analiz etmek gerekirse;
Yılın ilk çeyreğindeki gişe rakamları; izleyicilerin tercihini gösterdi. İzleyiciler, belli kalite oldukları takdirde Türk filmlerine, yabancı filmlerden daha çok ilgi duyduğunu gösterdi.