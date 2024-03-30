İzleyicilerin tercihleri belli oldu

Söz konusu iddia; bir filmin çok sayıda salonda gösterime girmesi ve gösterim takviminin uzatılmasının rüşvete bağlı olduğuydu.

Suçlanan yöneticiler; iddiaların doğru olmadığını belirterek, filmlerin her zaman olduğu gibi aynı prosedürle gösterime alındığını ve gösterim takviminin yine aynı prosedürle belirlendiğini dile getirdi.

Suçlanan yöneticiler, yargıya başvurarak dava açmaya hazırlanıyor. Mahkemeden çıkacak kararın ne olduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ondan önce sinemanın gişe rakamlarına ne anlama geldiğine göz atalım.