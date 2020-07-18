TEM Otoyolu'nun Hendek ilçesi İkbaliye mevkisinde dün sabah meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 38 yaşındaki Nefes Rüzgar Efe yaşamını yitirdi. Cenazesi memleketi Karabük'ün Eflani ilçesine getirilen Efe, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Eflani Kaymakamı Burak Öz, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Nefes Rüzgar Efe, hain darbe girişimin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan kardeşi Barış Efe´nin yanında toprağa verildi.