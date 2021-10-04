Son haftalarda gıda fiyatları ve market zincirlerin ekonominin en fazla tartışılan konularından birisi oldu.
Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 19.25 olarak açıklanırken, gıda enflasyonu yüzde 29 oldu. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre ağustosta küresel Gıda Fiyatları Endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32.9 yükseldi.
Dünyada gıda fiyatları artarken Türkiye'de kurun da yükselmesiyle market fiyatlarında fazlasıyla hissedilen artışlar yaşandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Eylül'de ABD temasları sonrası gazetecilerle buluşmasında fiyatlardaki artışta zincir marketlerin etkisinin sorulması üzerine "Ağırlıklı olarak iş orada toplanıyor. Bütün üreticiden tüketiciye olan yerde zincir marketlerin buradaki yoğun ürünleri toparlaması… Bu da beş tane zincir market. Bunlar bütün o ürünü toparlıyor. Bu beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır” ifadelerini kullandı.
FİYAT DENETİMİ YAPILDI
Bu açıklamanın ardından Ticaret Bakanlığı söz konusu 5 zincir markete müfettiş yollayarak fiyat denetimi yaptı.
Dün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarım Kredi Kooperatifleri'ne Türkiye genelinde 500 metrekareden büyük 1000 yeni market açması için talimat verdiğini açıkladı.
Tartışmaların odağında yer alan zincirlerden iki tanesi ise artan fiyatlar karşısında bankalarla işbirliğine giderek müşterilerine "kolaylık" dağlamaya başladı.
40.000 TL'YE KADAR KREDİ
Fibabanka CarrefourSA müşterilerine kredi vermeye başladı. CarrefourSA internet sitesinde yer alan bilgilere göre Fibabanka, CarrefourSA mağazalarından yapılacak teknolojik ürün alışverişlerine özel faizsiz kredi veriyor. Banka söz konusu ürünle 400 TL ile 40.000TL arasında kredi kullanma ve 18 aya varan vade imkanları sunuyor. Kredi için SMS ile başvuruluyor, onay alındıktan sonra söz konusu miktar CarrefourSA mağazalarında harcanabiliyor.
36 AY VADE
Benzer şekilde ING Bank da Migros müşterilerine 500 TL'den 20.000 TL’ye kadar 36 aya varan vade seçenekleri kredi kullandırıyor. Söz konusu krediye Migros müşterileri benzer şekilde SMS ile başvuruyor. Bunun yanında mağazalardan da başvuru yapılabiliyor.
'BU KIŞ SERT GEÇECEK'
Marketlerde verilen bu krediler siyasetin de gündemine girdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Halkımız market sepeti yapmak için kredi çekiyor; domatesi, biberi krediyle alıyor. Yemin olsun ki, zamlarla mücadelemiz bu kış çok sert geçecek. Zam peşinde koşan şirketler, bizim iktidarımızda unutsunlar kendilerini" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği 5 büyük zincir marketin 2020 verilerine göre pazar payı toplam yüzde 28.5. Pazarın büyük çoğunluğu ise, 400 yerel zincir market ile 160 bin bakkal ve benzeri mağazalardan oluşuyor. 2020 itibarı ile Türkiye’de gıda perakendesi pazarının büyüklüğünün 500 milyar TL’nin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
38.387 ŞUBEYE ULAŞILDI
Şube sayısı en az 5 ve üzerinde olan 249 market zincirin toplam mağaza sayısı 38 bin 387 adede ulaşırken İndirim marketlerin sektördeki payı son 10 yılda yüzde 60'dan yüzde 79’a kadar çıktı.
Perakende genelinde 2 milyon kişi (AVM dahil) organize perakende de 900 bin kişi çalışıyor.
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