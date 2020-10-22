"DEHŞETE DÜŞTÜM"

Koçak ayrıca, "Pandeminin ilk döneminde o kadar çok gerildim ve dehşete düştüm ki içime dönemedim. Pandemi bitsin, kendi içime dönerim. Ama şimdilerde yeni yeni arkadaşlarla görüşüp, sosyal mesafe kurallarına uyarak restoranlara gidiyorum" demişti.