Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü’den romantik anlar
Giriş: 22.10.2025 - 22:48 Güncelleme: 22.10.2025 - 22:48
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, geçtiğimiz yıl başlayan aşklarıyla dikkat çekiyor.
Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, bu kez birlikte çıktıkları tatilden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Zeynep Bastık, tatillerine dair fotoğrafları; "Gezelim, yiyelim, içelim" notuyla yayımlarken, Serkay Tütüncü ise sevgilisine kırmızı kalp ile yanıt verdi.
Fotoğraflar: Instagram
