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Zeynep Bastık, Tolga Akış'tan neden boşandığını açıkladı - Magazin haberleri

Zeynep Bastık, Tolga Akış'tan neden boşandığını açıkladı

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Tolga Akış ile nikah masasına oturan şarkıcı Zeynep Bastık, biten evliliği hakkında ilk kez konuştu. Bastık, "Kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik." dedi

19.09.2022 - 09:39 | Güncelleme: ABONE OL

  • Zeynep Bastık, kariyeri ve özel hayatıyla ilgili Show TV'den Ömür Sabuncuoğlu'na samimi açıklamalarda bulundu.

  • "Ara" şarkısını hayranlarıyla buluşturan Bastık, "Şarkının iddialı olduğuna emindik ama bu kadar büyük ilgiyi beklemiyorduk." dedi. Bastık, şarkıyla birlikte dansının da fenomen olması hakkında ise, "Yapılması kolay bir dans belirleyerek herkesin bu dansa aşina olmasını istedik." ifadelerini kullandı.

  • "NE YAPARSAN YAP, ELEŞTİREN BİR KİTLE VAR"

    Kariyerinin ilk döneminde yaptığı cover çalışmalar nedeniyle eleştiri almasına değinen ünlü şarkıcı, "İlk başlarda bu tarz eleştiriler üzdü, yalan söyleyemeyeceğim ama bunu yönetmeyi öğrendim. Ne yaparsan yap eleştiren bir kitle var. Ama onları takmamayı öğrendim." diye konuştu.

  • "ESTETİĞİM YOK"

    Estetik operasyon yaptırmadığını söyleyen Zeynep Bastık, "Estetiğim yok ama karşı değilim. Estetikle ilgili bir derdim yok ama yaptırmadım. İleride yaptırabilirim" dedi.

  • "EŞ OLMA DURUMUNU BECEREMEDİK"

    Menajeri Tolga Akış'tan boşanmasıyla ilgili sessiz kalmayı tercih eden Zeynep Bastık, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

    Bastık, "Kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik. Birbirimizi yıpratmadan bu işin yürümediğini gördük ve ayrılık kararı aldık. Hala görüşüyor, çalışıyoruz ama eş ve sevgili olma durumu bizim için bitti. Eş olma durumunu sürdürmek zorunda olmadığımızın farkına vardık." şeklinde konuştu.

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