"BABAMDAN TORPİLLİ DEĞİLİM"

Zeynep Alkan, ayrıca babası Hamdi Alkan'dan sanıldığı gibi torpilli olamadığını da belirtti. Alkan, "Oyunculuk büyük bir market. İnsanlar yarış içinde. En yakın arkadaşlar bile proje olduğunda rakip olabiliyor. Hayatta çabalamaya devam etmek gerek. Babamdan çok şey öğrendim. Kendisi çok komik ve yetenekli bir insan. Bir işe başladığımda kendim yapmış da olsam, 'Torpil var' diyecekler. Bir ismin altındaysan bunu yapıyor insanlar. Şu ana kadar her işte seçmelere girdim, yönetmen görüşmelerine girdim. Kimse kimsenin kızını yeteneği yoksa kadroya almaz. Bu çok saçma" sözlerini kullandı.