Zelenskiy, F-16 kazasının ardından Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı'nı görevden aldı

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Ukrayna'nın Batılı müttefikleri tarafından bu ayın başlarında teslim edilen birkaç uçaktan biri olan ABD yapımı F-16'nın düşmesi ve pilotun hayatını kaybetmesinin ardından Zelenskiy hava kuvvetleri komutanını görevden aldı.

Zelenskiy, Korgeneral Mykola Oleshchuk'u görevden alma nedenini belirtmedi ancak 'tüm savaşçılarla ilgilenmek' gibi bir sorumluluğu olduğunu söyledi. Rus füzelerinin yaylım ateşi sırasında F-16 düşerken, saldırının ardından Ukrayna siyasetinde tartışmalar alevlendi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı da kazayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Ölen pilotun kimliğinin Aleksey ‘Moonfish’ Mes olduğu açıklanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri Komutanı'nı değiştirmeye karar verdim. Tüm askeri pilotlarımıza, mühendislerimize, mobil atış gruplarının savaşçılarına, hava savunma birimlerine son derece minnettarım. Ukrayna için gerçekten savaşan herkese minnettarım. Aynı şey komuta kademesi için de geçerliç. Kendimizi güçlendirmeliyiz. Ve insanlarla ilgilenmeliyiz. Personele iyi bakın. Tüm savaşçılarımıza iyi bakın” ifadelerini kullandı. REKLAM Rusya sınırına yakın olan kentte 12 katlı bir konut binasının da vurulması sonucu en az altı kişi daha öldü, 59 kişi de yaralandı. Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın tüm uluslararası ortaklarına bu tür saldırıları önlemek için Rusya içindeki hedefleri vurmasına izin vermeleri çağrısını yineledi. Zelenskiy'nin ofisinden yapılan açıklamada Moskova güçlerinin geçtiğimiz hafta boyunca Ukrayna'ya 400'den fazla insansız hava aracı ve füze fırlattığı belirtildi.