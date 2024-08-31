Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Zelenskiy, F-16 kazasının ardından Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı'nı görevden aldı | Dış Haberler

        Zelenskiy, F-16 kazasının ardından Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı'nı görevden aldı

        Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, ülkenin yeni F-16 savaş uçaklarından birinin imha edilmesiyle ilgili tartışmaların ortasında Ukrayna'nın hava kuvvetleri komutanını görevden aldı.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 31.08.2024 - 10:46 Güncelleme: 31.08.2024 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zelenskiy, hava kuvvetleri komutanını görevden aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ukrayna'nın Batılı müttefikleri tarafından bu ayın başlarında teslim edilen birkaç uçaktan biri olan ABD yapımı F-16'nın düşmesi ve pilotun hayatını kaybetmesinin ardından Zelenskiy hava kuvvetleri komutanını görevden aldı.

        Zelenskiy, Korgeneral Mykola Oleshchuk'u görevden alma nedenini belirtmedi ancak 'tüm savaşçılarla ilgilenmek' gibi bir sorumluluğu olduğunu söyledi. Rus füzelerinin yaylım ateşi sırasında F-16 düşerken, saldırının ardından Ukrayna siyasetinde tartışmalar alevlendi.

        Ukrayna Savunma Bakanlığı da kazayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Ölen pilotun kimliğinin Aleksey ‘Moonfish’ Mes olduğu açıklanmıştı.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri Komutanı'nı değiştirmeye karar verdim. Tüm askeri pilotlarımıza, mühendislerimize, mobil atış gruplarının savaşçılarına, hava savunma birimlerine son derece minnettarım. Ukrayna için gerçekten savaşan herkese minnettarım. Aynı şey komuta kademesi için de geçerliç. Kendimizi güçlendirmeliyiz. Ve insanlarla ilgilenmeliyiz. Personele iyi bakın. Tüm savaşçılarımıza iyi bakın” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Rusya sınırına yakın olan kentte 12 katlı bir konut binasının da vurulması sonucu en az altı kişi daha öldü, 59 kişi de yaralandı. Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın tüm uluslararası ortaklarına bu tür saldırıları önlemek için Rusya içindeki hedefleri vurmasına izin vermeleri çağrısını yineledi. Zelenskiy'nin ofisinden yapılan açıklamada Moskova güçlerinin geçtiğimiz hafta boyunca Ukrayna'ya 400'den fazla insansız hava aracı ve füze fırlattığı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zelensky
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: 5 yaralı
        Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: 5 yaralı
        Brezilya'da Twitter'a erişim yasaklandı
        Brezilya'da Twitter'a erişim yasaklandı
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        8 ilde kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı
        8 ilde kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı
        Kuvvetli sağanak yağmur geliyor!
        Kuvvetli sağanak yağmur geliyor!
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Balık eylülde yenir
        Balık eylülde yenir
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Sarımsaktan tutkal yapılabildiğini biliyor muydunuz?
        Sarımsaktan tutkal yapılabildiğini biliyor muydunuz?
        Bir aileyi ayıran kaza! 2 ölü, 3 yaralı...
        Bir aileyi ayıran kaza! 2 ölü, 3 yaralı...
        "Çilingir Tadic"
        "Çilingir Tadic"
        Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        Zaha resmen Lyon'da!
        Zaha resmen Lyon'da!
        Zafer'in 102. yılında tam hedeften vurdu
        Zafer'in 102. yılında tam hedeften vurdu
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Habertürk Anasayfa