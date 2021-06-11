Sezonu açmadan kapattı!

Türkiye'nin ünlü plaj giyim markası Zeki Triko kepenk kapattı. 1958 yılından bu yana tekstil sektöründe faaliyet gösteren şirket son satış noktası olan Nişantaşı mağazasının kepenklerini indirdi.
Şirketin genel müdürlüğünde hiçbir yetkiliye ulaşılamazken, e-ticaret sitesine girenlerin karşısına ise hiç bir ürün çıkmıyor.
Sektör temsilcileri, Zeki Triko'da gelinen noktanın pandeminin yarattığı olumsuzluklardan bağımsız gerçekleştiğini ve şirketin son 5-6 yıldır kötü gidişatı durduramayarak küçüldüğünü aktarıyor.
Zeki Başeskioğlu tarafından kurulan Zeki Triko, Türkiye'de hazır giyim sektörünün öncülerinden biri olarak tanınıyor. 1960'lı yıllarda düzenlediği defileler ile kendinden söz ettiren firma, 1980'li yıllarda ise rotayı mayo üretimine kırdı.
Mayo üretimi ile birlikte top modeller ile çalışan Zeki Triko, aralarında Cindy Crawford, Claduia Schiffer, Heidi Klum, Naomi Campbell, Adriana Lima, Alessandra Ambrossio, Doutzen Kroes ve günümüzün ünlü modelleri Gigi ve Bella Hadid’in annesi Yolanda Hadid'in de olduğu dünyaca ünlü mankenler ile çekimler ve defileler düzenleyerek dikkatleri üzerine çekmişti.
Zeki Triko, en son 2019 sezonunda yeni bir alana girmiş ve ZekiFİT adı altında kadın spor ürünleri üretmeye başlamıştı.
Zeki Triko son döneminde ailenin üçüncü kuşak temsilcisi Alara Başeskioğlu tarafından yönetiliyordu. Sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, 2015-2020 yılları arasında şirkette aktif yöneticilik yapan Başeskioğlu, Şubat 2020'den bu yana ise Balenciaga'da iş yaşamını sürdürüyor.
Öte yandan, Zeki Başeskioğlu'nun oğlu Mümtaz Başeskioğlu da bir dönem yüklü tazminat istenen boşanma davası ile gündeme gelmişti. 2018 yılındaki boşanma davasında, Mümtaz Başeskioğlu'nun 9 yıllık eşi İdil Başeskioğlu 4 milyon TL tazminat talep etmişti.
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