Zeki Demirkubuz, makus talihini yendi
Zeki Demirkubuz, en büyük rakibi Nuri Bilge Ceylan karşısında mahcubiyetten 'Hayat' ile kurtuldu. Demirkubuz, yeni filmi 'Hayat'ın Türkiye'nin Oscar adayı seçilmesiyle makus talihini yendi
- 1
Türkiye’nin 97. Akademi Ödülleri’nin (Oscar) adayı, Zeki Demirkubuz'un yönettiği 'Hayat' adlı film oldu.
'Hayat'ın 97. Akademi Ödülleri 'En İyi Uluslararası Film' kategorisi için Türkiye'nin Oscar adayı seçilmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün X platformunda yer alan sosyal medya hesabında; "Türkiye’nin 'En İyi Uluslararası Film Oscar' adayı Zeki Demirkubuz’un yönetmenliğini yaptığı Hayat adlı filmi oldu. Bakanlığımızca da desteklenen filmimize Oscar yolculuğunda başarılar dileriz" ifadeleriyle duyuruldu.
71.302 kişinin izlediği filmde başrolleri; Miray Daner, Burak Dakak, Cem Davran ve Umut Kurt paylaştı.
- 2
Zeki Demirkubuz, kariyerindeki 13 filmle bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok ödüle lâyık görüldü.
'Hayat', Zeki Demirkubuz'un Türkiye'nin Oscar adayı olan ilk filmi olarak bu kategoride makus talihini yenmesini sağladı.
Zeki Demirkubuz, böylelikle kariyerine Oscar adaylığı halkası da ekledi.
En büyük rakibi Nuri Bilge Ceylan'ın bugüne kadar 6 filminin Türkiye'nin Oscar adayı olduğunu düşünecek olursak 'Hayat'ın Zeki Demirkubuz için öneminen ne ölçüde büyük olduğu daha iyi anlaşılıyor.
Zeki Demirkubuz, gururu yaşayadursun biz Türkiye'nin Oscar adaylığındaki yolculuğuna bir göz atalım.
- 3
Akademi Ödülleri...
Yaygın adıyla Oscar...
Her sinemacının rüyası, hayali ve hedefi Oscar...
Ödülü kazanmasında payı olanlara, aileye ve Akademi üyelerine teşekkürlerin sıralandığı, o esnada da genellikle mutluluktan ağlandığı konuşmanın yapıldığı Oscar...
Sonra da büyük bir gururla 34 santim boyunda, 3.85 kilo ağırlığındaki 24 ayar altınla kaplı heykelciğin havaya kaldırıldığı Oscar...
Ve kazananların ücretlerini katladığı Oscar...
-
- 4
Hülya Koçyiğit'in ilk oyunculuk çalışması olan 'Susuz Yaz'ı Metin Erksan yönetti. Koçyiğit'e başrollerde Erol Taş ve Ulvi Doğan eşlik etti.
Oscar Ödülleri'nde Türk sinemasının 'Yabancı Dilde En İyi Film' dalındaki ilk adayı 1963'te 'Susuz Yaz' oldu.
Zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı Türk sinemasının aday gösteremediği Oscar'da bugüne kadar hiçbir filmimiz ilk 5'e giremedi. Hal böyle olunca da bugüne kadar hiçbir sinemacı o meşhur kırmızı halıdan yürüyüp de o meşhur salona giremedi. Hiçbir Türk sinemacı o meşhur ödülü eline alıp o meşhur teşekkür konuşmalarından birini yapamadı.
Adayları ve kazananları belirleyen Akademi üyesini hiçbir filmimizle etkileyemedik.
Peki Türkiye'de Türk sinemasının Oscar adayı filmlere ilgi ne ölçüde oldu?
İzleyici sayısı verileri kaydedilmediği için 1996'dan öncesi filmlerin kaç kişi tarafından izlendiğini bilmiyoruz.
- 5
EN ÇOK ADAY OLAN YÖNETMEN
Nuri Bilge Ceylan... 6 kez
• Uzak (2003)
• Üç Maymun (2008)
• Bir Zamanlar Anadolu'da (2011)
• Kış Uykusu (2014)
• Ahlat Ağacı (2018)
• Kuru Otlar Üstüne (2023)
ROL ALDIĞI FİLM EN ÇOK ADAY OLAN OYUNCULAR
Yılmaz Erdoğan... 2 Kez
• Bir Zamanlar Anadolu’da (2011)
• Kelebeğin Rüyası (2013)
Şener Şen... 2 kez
• Eşkıya (1996)
• Gönül Yarası (2005)
Güven Kıraç... 2 kez
• Salkım Hanım'ın Taneleri (1999)
• Takva (2007)
Taner Birsel... 2 kez
• Kaç Para Kaç (2000)
• Bir Zamanlar Anadolu'da (2011)
Doğu Demirkol (2 kez)
• Ahlat Ağacı
• Hayat
- 6
• EŞKIYA (1996)
İzleyici Sayısı… 2.571.133
Hikâyesi; 35 yıl sonra hapisten çıkan 'Baran'ın yıllardır bilmediği bir gerçeği öğrenmesi üzerine kurulu 'Eşkıya'yı Yavuz Turgul yönetirken başrolleri Şener Şen ve Uğur Yücel paylaştı.
-
- 7
• SALKIM HANIM'IN TANELERİ (1999)
İzleyici Sayısı… 357.467
Yılmaz Karakoyunlu'nun aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan filmi Tomris Giritlioğlu yönetti. .
Hülya Avşar, Zuhal Olcay, Zafer Algöz, Güven Kıraç, Kamran Usluer, Uğur Polat, Nurseli İdiz, Derya Alabora ve Yavuz Bingöl ile kadrosu tam bir yıldızlar topluluğu olan 'Salkım Hanımın Taneleri', 4'ü Antalya Film Festivali'nde olmak üzere yurt içinde 13 ödül kazandı.
- 8
• KAÇ PARA KAÇ (2000)
İzleyici Sayısı… 15.200
Küçük ve namuslu bir hayatın büyük bir parayla büyük bir trajediye nasıl dönüşebileceğini anlatan 'Kaç Para Kaç'ı Reha Erdem yönetti. Hikâyesi gerilim üzerine kurulu filmde başrolleri Taner Birsel, Bennu Yıldırımlar, Zuhal Gencer ve Bülent Emin Yarar paylaştı.
- 9
• BÜYÜK ADAM KÜÇÜK AŞK (2001)
İzleyici Sayısı... 139.450
Şükran Güngör'ün vefatından önce rol aldığı son sinema filmi olan 'Büyük Adam Küçük Aşk'ı Handan İpekçi yönetti. 75 yaşındaki yargıç emeklisi 'Rıfat Bey' ile yakınlarını bir polis operasyonunda kaybeden küçük Kürt kızı 'Hejar'ın önce birbirlerinin dillerini, ardından da birbirlerini sevmeyi öğrenmelerini hikâye edinen filmde Güngör'e çocuk oyuncu Dilan Erçetin eşlik etti.
-
- 10
• 9 (2002)
İzleyici Sayısı… 2.801
Ümit Ünal'ın yönettiği '9', Türkiye'de 12 ödül kazansa da en az izlenen Oscar aday adayı filmi oldu. Serra Yılmaz, Ali Poyrazoğlu, Fikret Kuşkan ve Cezmi Baskın başrolde yer aldı.
- 11
• UZAK (2003)
İzleyici Sayısı… 63.845
Nuri Bilge Ceylan, Oscar adaylığı konusunda ilk deneyimini 'Uzak' ile yaşadı. Ceylan'ın kariyerinin dördüncü filmi olan 'Uzak'ta başrolleri; Muzaffer Özdemir, Mehmet Emin Toprak ve Zuhal Gencer Erkaya paylaştı.
- 12
• GÖNÜL YARASI (2005)
İzleyici Sayısı… 898.000
Şener Şen'in rol aldığı bir film, ikinci kez Türkiye'nin Oscar adayı oldu.
Öğrencilerinin uğruna eşinden ve çocuklarından bile vazgeçen, emekli olduktan sonra taksi şoförlüğü yapan 'Nazım'ın, pavyonda çalışan 'Dünya'ya ve küçük kızına sahip çıkması zemini üzerine kurulu 'Gönül Yarası'nın senaristi ve yönetmeni Yavuz Turgul. Şener Şen'e başrolde Meltem Cumbul eşlik etti.
-
- 13
• DONDURMAM GAYMAK (2006)
İzleyici Sayısı... 636.823
Türk sinemasının en özel filmlerinden biri olan 'Dondurmam Gaymak'ın bu özelliğinin nedeni, kadrosu ve finansörleri. Turan Özdemir'in dışında profesyonel oyuncu bulunmayan oyuncu kadrosunda filmin yönetmeni Yüksel Aksu'nun hemşehrileri olan Muğlalılar yer aldı.
Küçük bir dondurmacının büyük dondurma şirketlerine karşı verdiği mücadeleyi anlatan filmi, bakkaldan, kasaba kadar birçok Muğlalı küçük esnaf finanse etti.
- 14
• TAKVA (2007)
İzleyici Sayısı… 349.530
Fatih Akın'ın yapımcısı olduğu, Önder Çakar'ın senaryosunu yazdığı ve Özer Kızıltan'ın yönettiği 'Takva'da başrolleri Erkan Can ile Güven Kıraç paylaştı.
- 15
• ÜÇ MAYMUN (2008)
İzleyici Sayısı… 127.668
Türk sinemasının Oscar adaylığı konusunda en başarılı filmi...
Oscar'da ilk 9'a kalarak en büyük başarıyı elde etti. Eğer, bir sonraki elemeyi de geçip ilk 5'e kalsaydı Oscar Töreni'nin düzenlendiği Dolby Tiyatrosu'na giren ilk Türk Nuri Bilge Ceylan olacaktı.
'Üç Maymun'da başrolleri Yavuz Bingöl, Hatice Aslan ve Ahmet Rıfat Şungar paylaştı.
-
- 16
• GÜNEŞİ GÖRDÜM (2009)
İzleyici Sayısı… 2.566.435
Mahsun Kırmızıgül'ün kariyerinin ikinci yönetmenliğini sergilediği 'Güneşi Gördüm'de kameranın karşısına kendisiyle birlikte Murat Ünalmış, Demet Evgar, Hande Subaşı, Ali Sürmeli ve Altan Erkekli geçti. Kırmızıgül, zorunlu göç uygulaması nedeniyle doğup büyüdükleri köylerinden ayrılmak zorunda kalan Altun Ailesi'nin yaşadıklarını oldukça dramatik sahnelerle anlattı.
- 17
• BAL (2010)
İzleyici Sayısı… 31.910
Semih Kaplanoğlu'nun 'Yusuf Üçlemesi'nin ilk filmi olan 'Bal'ın başrollerini Erdal Beşikçioğlu ile çocuk oyuncu Bora Altaş paylaştı. Film, Berlin Film Festivali'nde ve Adana Film Festivali'nde 'En İyi Film' dalında 'Altın Koza' kazandı.
- 18
• BİR ZAMANLAR ANADOLU'DA (2011)
İzleyici Sayısı… 161.181
Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği; başrollerini Yılmaz Erdoğan, Muhammed Uzuner, Taner Birsel ve Fırat Tanış'ın paylaştığı film, taşranın sıkıntılı dünyasına bir cinayet gerilimiyle yaklaştı.
-
- 19
• ATEŞİN DÜŞTÜĞÜ YER (2012)
İzleyici Sayısı… 16.860
16 yaşındaki kızlarının hamile olduğunu öğrenen bir çiftin töreyle evlat sevgisi arasında kalmasını hikâye edinen, İsmail Güneş'in yönettiği 'Ateşin Düştüğü Yer'de başrolleri Hakan Karahan ile Elifcan Ongurlar paylaştı.
- 20
• KELEBEĞİN RÜYASI (2013)
İzleyici Sayısı… 2.167.456
Yılmaz Erdoğan'ın başyapıtı...
Kıvanç Tatlıtuğ, Mert Fırat ve Belçim Bilgin'in başrollerini paylaştığı 'Kelebeğin Rüyası', beyazperdeye iki genç yazar Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu'nun hayatından kesitleri taşıdı. Erdoğan, filmde ünlü yazar Behçet Necatigil'i canlandırdı.
- 21
• KIŞ UYKUSU (2014)
İzleyici Sayısı… 304.782
2014'te Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Film' dalında 'Altın Palmiye' kazanan 'Kış Uykusu'nun ilk 5'e gireceğine garanti gözüyle bakıldı. Ne var ki beklenen olmadı. Nuri Bilge Ceylan'ın en çok izlenen filmi olan 'Kış Uykusu'nda başrolleri Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Melisa Sözen, Ayberk Pekcan, Serhat Kılıç paylaştı.
-
- 22
• SİVAS (2015)
İzleyici Sayısı… 21.298
Kaan Müjdeci’nin 'Sivas'ı dünya prömiyerini, Venedik Film Festivali’nin ana yarışma bölümünde yaptı. Venedik'ten 'Jüri Özel Ödülü ' ile dönen filmde başrollerde Doğan İzci ile Okan Avcı yer aldı.
- 23
• KALANDAR SOĞUĞU (2016)
İzleyici Sayısı… 25.766
Mustafa Kara'nın yönettiği 'Kalandar Soğuğu', Tokyo Film Festivali'nden 'En İyi Film' ödülü kazandı. 'En İyi Erkek Oyuncu' ve 'En İyi Kadın Oyuncu ' dalında Antalya Film Festivali'nde 'Altın Portakal'a layık görülen filmde başrolleri Haydar Şişman ile Nuray Yeşilaraz paylaştı.
- 24
• AYLA (2017)
İzleyici Sayısı… 5.589.872
Türkiye'nin Oscar adayı filmler arasında en çok izleneni.
Can Ulkay'ın yönettiği filmde başrolleri İsmail Hacıoğlu, Murat Yıldırım ve Kim Seol paylaştı.
'Ayla'nın yapımcısı Mustafa Uslu, filmi izlemedikleri için Akademi üyelerine dava açtı.
-
- 25
• AHLAT AĞACI (2018)
İzleyici Sayısı… 246.766
Nuri Bilge Ceylan'ın 5'inci kez Oscar adayı olduğu filmi 'Ahlat Ağacı'nın en belirgin özelliklerinden biri başrol kadrosunda iki komedi menşeli oyuncunun olması. Murat Cemcir ile Doğu Demirkol...
'Ahlat Ağacı', yazar olmak isteyen bir adamın kitabını bastıracak parayı bulmak için doğduğu köye döndükten sonra babasından kalan borçları öğrenmesiyle yaşadıklarını anlattı.
- 26
• BAĞLILIK: ASLI (2019)
İzleyici Sayısı… 5.497
Yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun yaptığı filmde başrolleri; Kübra Kip, Umut Kurt ve Ece Yüksel paylaştı. Yeni anne olan ‘Aslı’, kendi bebeği de olan ‘Gülnihal’ adında bir bebek bakıcısı tutar. ‘Aslı’, kısa süre sonra kendi uzun vadeli sırlarıyla yüzleşir.
- 27
• 7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE (2020)
İzleyici Sayısı… 5.365.522
Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği film, Güney Kore yapımı ‘Miracle in Cell No.7'den uyarlandı. Beyazperdeye zihinsel engelli ‘Memo’nun katil olduğunun sanılmasıyla idama mahkum edilmesini ve sonrasında gelişen olayları yansıtan filmde başrolleri Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur ve Deniz Baysal paylaştı.
-
- 28
• BAĞLILIK HASAN (2021)
İzleyici Sayısı... 2.365
Semih Kaplanoğlu’nun bir filminin ikinci kez Türkiye’nin Oscar adayı gösterilen filmi. Umut Karadağ, Filiz Bozok ve Gökhan Azlağ’ın başrollerini paylaştığı film, geçmişiyle hesaplaşan bir adamın hayatına odaklanıyor.
- 29
• KERR (2022)
İzleyici Sayısı… 4.484
Tayfun Pirselimoğlu’nun yönettiği; Erdem Şenocak, Jale Arıkan ve Rıza Akın’ın başrollerini paylaştığı film, babasının cenazesi için kasabaya geldiğinde kendisini beklenmedik durumların içinde bulan ‘Can’ın yaşadıklarını hikâye edindi.
- 30
• KURU OTLAR ÜSTÜNE (2023)
İzleyici Sayısı... 342.091
Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde zorunlu şark görevini yapmakta olan genç bir resim öğretmeni üzerinden, bir bireyin iç dünyasına, bölgede yaşayan insanların zorlu hayat mücadelelerine ve onları kuşatan coğrafi, etnik ya da sosyal dokunun dinamiklerini gözler önüne serdi.
-