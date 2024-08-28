Zeki Demirkubuz, makus talihini yendi

Zeki Demirkubuz, kariyerindeki 13 filmle bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok ödüle lâyık görüldü.

'Hayat', Zeki Demirkubuz'un Türkiye'nin Oscar adayı olan ilk filmi olarak bu kategoride makus talihini yenmesini sağladı.

Zeki Demirkubuz, böylelikle kariyerine Oscar adaylığı halkası da ekledi.

En büyük rakibi Nuri Bilge Ceylan'ın bugüne kadar 6 filminin Türkiye'nin Oscar adayı olduğunu düşünecek olursak 'Hayat'ın Zeki Demirkubuz için öneminen ne ölçüde büyük olduğu daha iyi anlaşılıyor.

Zeki Demirkubuz, gururu yaşayadursun biz Türkiye'nin Oscar adaylığındaki yolculuğuna bir göz atalım.