Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam Yeniköy'deki trafik ışıklarında görüntülendi. Lüks cipiyle sıkışan trafikte duran Çilingiroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Trafiğin açılmasıyla gaza basan Zehra Çilingiroğlu, hızla gözlerden kayboldu.