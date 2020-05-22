Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.

Çilingiroğlu, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bir kız arkadaşı ile birlikte arabasının içinde seyir halinde görüntülendi.

Zehra Çilingiroğlu, kendisini çeken gazetecileri görünce maskesinin olup, olmadığını kontrol etti. Maskesinin takılı olduğunu gören Çilingiroğlu, muhabirlere el sallayarak uzaklaştı.