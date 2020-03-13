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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Gazetecileri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Çilingiroğlu, bir arkadaşına hediye bakmaya geldiğini ve çok acelesi olduğunu söyledi.

Alışveriş yapmak üzere mağazaları gezmeye giden Çilingiroğlu'nun makyajsız halleri ise dikkatlerden kaçmadı.