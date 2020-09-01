Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Günlük kıyafetleri ile sade şıklığı yakalayan Çilingiroğlu, eline aldığı kahvesi ile uzun süre mağazaları gezdi.

Ardından Zehra Çilingiroğlu, yalnız başına geldiği İstinyePark'tan aracı ile ayrıldı.