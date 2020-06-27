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Ünlü sanatçı Hülya Avşar, uzun bir aradan sonra Bodrum'daki bir restoranda sahne aldı. Sahneyi izlemeye gelenler arasında Gonca Vuslateri, Cenk Eren ve Zehra Çilingiroğlu gibi birçok ünlü isim vardı.

Beraber sahne alacakları ünlü türkücü Alişan'ın yaptığı kaza nedeniyle gelemediğini belirten Hülya Avşar, yakın arkadaşına geçmiş olsun dileklerini iletti. Avşar, konuyla ilgili, "Verilmiş sadakaları varmış, gerçekten çok üzüldüm. Allah kimsenin başına böyle kötü ve üzücü bir durum vermesin" şeklinde konuştu.

Konserinin sonlarına doğru sahnede dans eden Hülya Avşar, kendisinden roman havası oynamasını isteyen hayranına, "Ben roman oynamayı bilmiyorum. Aramızda Gonca Vuslateri var, o gösterirse oynarız" yanıtını verdi.

Avşar'ı kırmayarak sahneye çıkan Vuslateri, sanatçıyla birlikte karşılık roman havası oynadı. Roman havası oynadıktan sonra Gonca Vuslateri'ye takılan Avşar, "Bu nasıl yanmak? Ne giydin de böyle yandın? Vasfiye Teyze' olsan bana şu anda ne söylemek isterdin?" şeklinde konuştu.

Eline mikrofonu alan Vuslateri, "Vasfiye' olsam şöyle derdim; 'Dedikodu yaparken yandı be yavrum, belli değil mi? Ne çektin be Hülya, aman sende" diyerek salondaki herkesi güldürdü.

Gonca Vuslateri'nin ardından Cenk Eren'i sahneye davet eden Avşar, birlikte "Gülüm Benim" şarkısını söyledi.