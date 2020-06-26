Kaza Çarşamba günü, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı ilçesi Çerkez Osmaniye Mahallesi yakınlarında, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul'dan ailesi ve çocuğunun bakıcısı ile İzmir yönüne giden Alişan'ın kullandığı cipin lastiği çıktı.

Ünlü şarkıcı ve ailesi ölümden döndü.

Kazada Alişan ile araçta bulunan eşi Buse Varol ve oğlu Burak yara almadan kurtulurken, ailenin çocuk bakıcısı ise, ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yapılan tetkiklerden sonra bakıcı kısa bir süre sonra taburcu edildi.

Alişan, kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Ben hayatımda ilk kez kaza yaptım. En kötüsü tabi çocuğum ve eşim arabadaydı. Arabada can taşıyoruz. Niye oldu? Niye kaza yaptık onu bile anlamadım. Dümdüz yolda bir anda dumanlar geldi, lastik fırladı, bir şeyler oldu. Sağa sola, bariyerlere çarpmaya başladık. Ondan sonra da takla attık. Tek düşündüğüm takla atarken hiçbirimize bir şey olmamasıydı. Sonra araba ters düştü. O sırada Buse'ye baktım. Durumu iyiydi, hemen 155'i aradı. Ben de tekmeyle camı kırıp, kapıyı açtım. Burak'la Marianne'i aldım. Onlarda ve Buse'de bir şey olmadığını görünce dedim ki, 'Çok şükür'. Sonra arabadan çıktık. Gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir, hayret ediyorum. Arabanın haline baktım o arabadan sağ çıkmamız Allah'ın bir takdiri" diye konuştu.

BUSE VAROL HAMİLEYMİŞ!

Kaza sonrası ilk paylaşımını yapan Buse Varol, "Allah'a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık" derken hamile olduğunu da açıkladı.

Varol, Instagram hesabından şunları söyledi:

Allah'a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık. Allah evladıma, bana, eşime ve dadımıza bir şans daha verdi. İnanilmaz korkunç ve felaket dakikalar yaşadık. Bir daha yaşatmasın Allah'ım. Hiç kimseye.. Bu süreçte arayan, mesaj atan, dm den yazan, bir şekilde bize ulaşmaya çalışıp, bizi merak eden herkese çok teşekkür ederim. Ne kadar çok sevenimiz varmiş. Ne güzel insanlar biriktirmişiz. Ne kadar şükretsem de az kalır... Bizi Burak'ın ve karnımdaki 5 haftalık bebeğimin melekleri korudu buna eminim. Allah bizi resmen pamuklara sarıp korudu. Ufak tefek yaralarla atlattık. Ailelerimize bağışladı Allah. Yazacak çok şeyim var ama sığdıramam... Yanımızda olan herkesten Allah razı olsun...