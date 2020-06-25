İzmir yolunda meydana gelen üzücü kazadan Alişan ile araçta bulunan eşi Buse Varol ve oğlu Burak yara almadan kurtulurken, ailenin çocuk bakıcısı ise, ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Bakıcı, sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığının bildirilmesinden kısa bir süre sonra da taburcu oldu.
Alişan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda seyir halindeyken ne olduğu anlamadan aracın bariyerlere çarptıktan sonra devrildiğini belirterek, "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum, verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum. Büyük şok yaşadık." diye konuştu.
Kazadan sonra Alişan, eşi Buse Varol, ve iki yaşındaki oğulları Burak Tektaş'ın çeşitli kontrolleri yapıldı. MR'ı çekilen Alişan, eşi Buse Varol, çocukları Burak ve bakıcıları Marianne'in sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü.
Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan şarkıcı Alişan, "Ben hayatımda ilk kez kaza yaptım. En kötüsü tabi çocuğum ve eşim arabadaydı. Arabada can taşıyoruz. Niye oldu. Niye kaza yaptık onu bile anlamadım. Dümdüz yolda bir anda dumanlar geldi, lastik fırladı bir şeyler oldu. Sağa sola bariyerlere çarpmaya başladık. Ondan sonra da takla attık. Tek düşündüğüm takla atarken hiçbirimize bir şey olmamasıydı. Sonra araba ters düştü. O sırada Buse'ye baktım. Durumu iyiydi hemen 155'i aradı. Ben de tekmeyle camı kırıp kapıyı açtım. Burak'la Marianne'i aldım. Onlarda ve Buse'de bir şey olmadığını görünce dedim ki 'Çok şükür'. Sonra arabadan çıktık. Arabanın haline baktım o arabadan sağ çıkmamız Allah'ın bir takdiri" dedi.
Kendileriyle çok ilgilenildiğini belirten Alişan, "Çok arayan oldu. Çok ilgilendiler. Allah herkesten razı olsun. Benim boynumda bir zedelenme var. 2 hafta boyunluk takacağım. Burak'ın hayatını Marianne kurtardı. Çünkü Burak'ın üstüne kapaklandı. O bizim canımız. Onda da hafif bir kas yırtığı var. Başka da bir şey yok. Hepimiz çok şükür sağlıklıyız. İstanbul'a döneceğiz" şeklinde konuştu.
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