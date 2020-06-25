Kaza dün, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı ilçesi Çerkez Osmaniye Mahallesi yakınlarında, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul'dan ailesi ve çocuğunun bakıcısı ile İzmir yönüne giden Alişan'ın kullandığı cipin lastiği çıktı.

Ünlü şarkıcı ve ailesi ölümden döndü.

Kazada Alişan ile araçta bulunan eşi Buse Varol ve oğlu Burak yara almadan kurtulurken, ailenin çocuk bakıcısı ise, ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yapılan tetkiklerden sonra bakıcı kısa bir süre sonra taburcu edildi.

Alişan, kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Ben hayatımda ilk kez kaza yaptım. En kötüsü tabi çocuğum ve eşim arabadaydı. Arabada can taşıyoruz. Niye oldu? Niye kaza yaptık onu bile anlamadım. Dümdüz yolda bir anda dumanlar geldi, lastik fırladı, bir şeyler oldu. Sağa sola, bariyerlere çarpmaya başladık. Ondan sonra da takla attık. Tek düşündüğüm takla atarken hiçbirimize bir şey olmamasıydı. Sonra araba ters düştü. O sırada Buse'ye baktım. Durumu iyiydi, hemen 155'i aradı. Ben de tekmeyle camı kırıp, kapıyı açtım. Burak'la Marianne'i aldım. Onlarda ve Buse'de bir şey olmadığını görünce dedim ki, 'Çok şükür'. Sonra arabadan çıktık. Gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir, hayret ediyorum. Arabanın haline baktım o arabadan sağ çıkmamız Allah'ın bir takdiri" diye konuştu.

Kaza sonrasında ilk kez paylaşım yapan Alişan şu ifadeleri kullandı:

Bugün itibariyle yepyeni bir hayata başlıyoruz biz. Allah’ım bizi annemize, babamıza, ailemize sevdiklerimize bağışladı ve o korkunç kazadan, paramparça olmuş arabadan sağ salim çıktık çok şükür. Öndeki Marianne bizim dadımız, çocuğumuza bakan ve dün kendi canını hiçe sayarak, araba taklalar atarken evladımın üzerine kapanarak belki de onu ölümden kurtaran can. Allah ondan bin kere razı olsun... Bir de Dürdanemiz var evimizin eli ayağı... Kaza haberini duyduğu anda ne yapacağını bilemeyen ve bizi sapasağlam gördüğünde boynumuza sarılan canımız. Yani diyeceğim o ki iyiliğin kimden geleceği, kimin sizin için dualar ettiğini bilemezsiniz... Bu arada o kadar fazla arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini arayarak, mesaj atarak ya da sosyal medyadan ileten oldu ki, Allah’ım hepinizden razı olsun... Allah’ım eksikliğinizi göstermesin.. Hayat dostlarla, arkadaşlarla ve seni sevenlerle güzel... Allah’ım hepimizi kazalardan, belalardan, nazarlardan korusun.