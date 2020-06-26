Bir süre sonra karşıdan gelen polisleri fark eden Akalın, elindeki paketten çıkardığı maskeyi hemen takarken, yanındakilere de maske verdi. Akalın, polislerle de selamlaştı.



Yakın arkadaşı olan ve ailesiyle Manisa'da kaza geçiren şarkıcı Alişan'a 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiğini söyleyen Demet Akalın, "Alişan ilk beni aramış. Çocuklar da onu söyledi" diye konuştu.