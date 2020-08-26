Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Çilingiroğlu, bir süre meydan katındaki mağazaları dolaştı.

Zehra Çilingiroğlu, daha sonra arkadaşları ile bir araya geldi.