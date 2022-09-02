PTT’de veri ihlali!

Posta ve Telgraf Teşkilatı’na (PTT) yönelik olarak veri ihlali gerçekleştirildiği bildirildi. PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı’na zararlı yazılımlar aracılığıyla yapılan yetkisiz erişimde, PTT çalışanlarının kişisel bilgilerinden oluşan veri tabanının ele geçirildi.

PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı’ndan konuya dair Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (KVKK) yapılan açıklamada, yaşanan veri ihlaline ilişkin olarak özetle şu bilgiler verildi:

- Zararlı yazılımlar vasıtasıyla üyelerin bilgilerinin bulunduğu sisteme yetkisiz erişim sağlandı.

- Yetkisiz kişiler tarafından, anne kızlık soyadı, cilt seri no gibi PTT çalışanlarının kişisel verilerinin, 3.2 GB veri tabanı yedeğinin ve sitenin tüm dosyalarının ele geçirildiği iddia edildi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

- İhlal, 29.08.2022 ile 30.08.2022 tarihleri arasında gerçekleşti ve 30.08.2022 tarihinde tespit edildi.

- İhlalden etkilenen kişisel veriler, kimlik ve üyelik işlemlerine ait bilgilerden oluştu.

- İhlalden yaklaşık 38 bin kayıt etkilendi.

- PTT’de yaşanan veri ihlali ile ilgili çalışmalar ve incelemeler devam ediyor.