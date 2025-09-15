Taksi ücret tarifesi Eylül 2025: İstanbul'da taksimetre açılış ve taksi indi bindi ücreti ne kadar, kaç TL oldu?
İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde alınan karara göre, megakentte toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı. Alınan karar doğrultusunda İstanbul taksimetre açılış ve kısa mesafe ücretleri artış yaşadı. 2025 Eylül ayında yapılan toplu taşıma zammı sonrası İstanbul'da taksi indi bindi ücreti milyonlarca vatandaş merak konusu oldu. Peki, 2025 İstanbul'da taksi açılış ve indi bindi ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte Eylül 2025 İstanbul taksi zammı sonrası taksimetre açılış ve kısa mesafe ücretleri...
İstanbul’da toplu taşımaya zam kararı alındı. İBB Meclisinde alınan karar ile birlikte taksimetre açılış ve kısa mesafe ücretleri değişti. Bu gelişme sonrası megakentte ikamet eden vatandaşlar, zamlı taksi ücret tarifesi için arama motorlarına yöneldi. Taksi indi bindi ücreti Ocak ayında yapılan zamla 135 liraya yükseltilmişti. Peki, 2025 Eylül itibarıyla İstanbul’da taksimetre açılış ücreti ne kadar, taksi indi bindi ücreti kaç TL? İşte, Eylül 2025 İstanbul taksi zammı sonrası güncel taksimetre açılış fiyat tarifesi...
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumu, 12 Eylül Cuma günü Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Mecliste, kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapılmasını içeren "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı gündem maddesi de görüşüldü.
Meclisteki konuşmaların ardından oylamaya geçildi. İstanbul'da toplu ulaşım araçları, taksi ve servis ücretlerine yüzde 30 zam yapılmasına ilişkin teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.
İSTANBUL TAKSİMETRE AÇILIŞ VE TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR?
İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 30’luk zam sonrası taksi açılış ve indi bindi ücretleri de artış yaşadı.
Buna göre, taksimetre açılış ücreti 42 liradan 54,50 liraya yükseldi. İndi bindi olarak bilinen kısa mesafe ücreti ise 135 liradan 175 liraya çıktı.
Mesafe ücreti kilometre başına 28 liradan 36,30 liraya çıkarken, zaman tarifesi ücreti ise saatte 350 liradan 453,71 liraya yükseldi.
YENİ TOPLU TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
İstanbul’da yeni toplu ulaşım ücret tarifesi, 15 Eylül 2025 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.
