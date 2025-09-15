Zamlı minibüs ücretleri 2025: İstanbul'da minibüs indi bindi fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde alınan kararla kentteki toplu ulaşım araçları, taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapıldı. Böylece minibüs ücretleri de zamlandı. Alınan karar sonrası zamlı minibüs ücretleri megakentliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da minibüs indi bindi fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, yeni ücret tarifesi ne zaman geçerli olacak? İşte, Eylül 2025 kilometreye göre yeni minibüs tutarları...
İstanbul'da toplu taşımaya zam kararı alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde, toplu ulaşım araçlarına yüzde 30 zam yapılmasını içeren "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı gündem maddesi kabul edildi. Böylece minibüs indi bindi ücretlerine zam geldi. Teklifin kabul edilmesinin ardından ‘’İstanbul’da minibüs indi bindi fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte Eylül 2025 minibüs indi bindi ücreti ve kilometreye göre yeni tutarlar...
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumu, 12 Eylül Cuma günü Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Mecliste, kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapılmasını içeren "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı gündem maddesi de görüşüldü.
Meclisteki konuşmaların ardından oylamaya geçildi. İstanbul'da toplu ulaşım araçları, taksi ve servis ücretlerine yüzde 30 zam yapılmasına ilişkin teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.
YENİ TOPLU TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
İstanbul’da yeni toplu ulaşım ücret tarifesi, 15 Eylül 2025 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.
MİNİBÜS EN KISA MESAFE ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Minibüslerde "indi-bindi" diye tarif edilen en kısa mesafe ücreti;
4 kilometreye kadar 25 liradan 32,50 liraya,
4 ile 7 kilometre arasında 26 liradan 34 liraya,
7 ile 11 kilometre arasında 27 liradan 35 liraya,
11 ile 15 kilometre arasında 28 liradan 36 liraya,
15 ile 20 kilometre arasında 30 liradan 39 liraya,
öğrenci ücreti ise 16 liradan 21 liraya çıkarıldı.