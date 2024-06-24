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        Haberler Gündem Yüzmeye gitti, 7 el bombası buldu

        Yüzmeye gitti, 7 el bombası buldu

        Isparta'daki Eğirdir Gölü'ne yüzmeye giden vatandaş, göl kıyısında patlayıcı maddelerin olduğunu görünce polise haber verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 01:37 Güncelleme: 24.06.2024 - 01:37
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        Yüzmeye gitti, 7 el bombası buldu
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        Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde 7 el bombası bulundu. Babasultan mevkisindeki halk plajına yüzmek için giren vatandaş, göl kıyısında patlayıcı madde görmesi üzerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        İncelemede, gölün 20 metre içerisinde dağınık halde 7 el bombası belirlendi.

        Ekipler, geniş güvenlik önlemleri alarak plajı giriş ve çıkışlara kapattı.

        El bombalarının güvenli şekilde çıkarılması için uzman ekip talep edildi. Bunun için İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bomba imha uzmanlarının beklendiği öğrenildi.

        Eğirdir Gölü'nde bir yıl içinde 17 el bombası daha bulunmuştu.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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