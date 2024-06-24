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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan sınırındaki durumu değiştirmek için hazırlandıklarını açıkladı | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan sınırındaki durumu değiştirmek için hazırlandıklarını açıkladı

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, İsrail Başbakanı Netanyahu Lübnan sınırındaki mevcut durumu değiştirmek için hazırlık yaptıklarını dile getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 08:53 Güncelleme: 24.06.2024 - 08:53
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        Netanyahu'dan Lübnan açıklaması: Hazırlık yapıyoruz
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırındaki mevcut durumu değiştirmek için hazırlandıklarını belirtti.

        Netanyahu, İsrail'in Kanal 14 Televizyonuna verdiği röportajda, Lübnan sınırındaki durum ve Gazze'deki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        "Ülkenin kuzeyindeki durumu bu şekilde bırakmaya hazır değilim. Bunun için hazırlık yapıyoruz." diyen Netanyahu, bununla ilgili planlarının ayrıntılarını basına açıklayamayacağını ifade etti.

        Gazze'deki savaşla ilgili de konuşan Netanyahu, "Gazze'de yoğun çatışma aşaması sona ermek üzere ve Hamas'ı yok etmeden savaşı durdurmaya hazır değilim. İsrail, Gazze'deki Filistinlilerle işbirliği içinde sivil bir yönetim kurmak istiyor." dedi.

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        MAVİ HAT'TA GERGİNLİK

        Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

        Lübnan ile İsrail arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

        İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

        İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

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        #israil
        #lübnan
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