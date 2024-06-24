Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada... Lüks otomobille geldi! Sabunluk çaldı | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        O anlar kamerada... Lüks otomobille geldi! Sabunluk çaldı!

        Amasya'nın Suluova ilçesinde, lüks otomobiliyle mahalleye gelen kişi, caminin tuvaletini girdikten sonra sabunluğu çaldı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 08:41 Güncelleme: 24.06.2024 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        O anlar kamerada... Lüks otomobille geldi! Görenler şoke oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Amasya'da şoke eden olay, Suluova ilçesi Şeker Mahallesi’nde bulunan TOKİ Camii’nde meydana geldi.

        SABUNLUĞU BELİNE SOKUP KAPATTI

        DHA'da yer alan habere göre lüks otomobiliyle mahalleye gelen kişi, caminin tuvaletini girdi. Tuvalette ellerini yıkayan kişi, daha sonra da duvarda asılı olan sıvı sabunluğu beline sokup elbisesiyle kapattı.

        O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

        Ardından da dışarı çıkan şüpheli otomobiliyle bölgeden uzaklaştı. Cami ve çevresinin 24 saat kamerayla izlendiğinin belirtildiği levhayı da fark etmeyen şüphelinin o anlarını güvenlik kamerası kaydetti.

        REKLAM

        ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ SAPTANACAK

        Şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Amasya
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 kişinin katili babasıyla birlikte yakalandı!
        4 kişinin katili babasıyla birlikte yakalandı!
        Yeğeni ile ailesine kurşun yağdırdı! Kanlı arazi: 4 ölü!
        Yeğeni ile ailesine kurşun yağdırdı! Kanlı arazi: 4 ölü!
        İran'daki seçimlerde katılım oranı nasıl?
        İran'daki seçimlerde katılım oranı nasıl?
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Kübra 20 yaşındaydı... Ölüme götüren konuşma!
        Kübra 20 yaşındaydı... Ölüme götüren konuşma!
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Eğirdir Gölü'nde bomba alarmı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
        Eğirdir Gölü'nde bomba alarmı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
        Güney Kore'de fabrika yangını!
        Güney Kore'de fabrika yangını!
        Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak
        Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak
        Beşiktaş'ta yıldız bekleyişi!
        Beşiktaş'ta yıldız bekleyişi!
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Kızına nazire yaptı
        Kızına nazire yaptı
        Felçli babasını sokakta dövdü! Polis geldi... Baba yüreği!
        Felçli babasını sokakta dövdü! Polis geldi... Baba yüreği!
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Galatasaray ilk tercihi değil!
        Galatasaray ilk tercihi değil!
        Trabzonspor 5 transferi KAP' a bildirdi!
        Trabzonspor 5 transferi KAP' a bildirdi!
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri
        Meta'nın yapay zekası iPhone'a geliyor
        Meta'nın yapay zekası iPhone'a geliyor
        Habertürk Anasayfa