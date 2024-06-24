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Mardin'de olay, önceki gün sabah saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’nde meydana geldi. Resul Derin (40), evinden çıkıp işine gittiği sırada arkasından yaklaşan 2 kişi tarafından küçük balyoz ve sopayla dövülerek öldürüldü.

CİNAYET ŞÜPHELİLERİ BELİRLENDİ Öldürülen Resul Derin, 4 çocuk babasıydı. DHA'da yer alan habere göre bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, şüphelilerin Abdulvahap Acet ve Selahattin Acet olduğu belirlendi.

ZANLILAR GÖZALTINA ALINDI Şüpheliler, otomobille kaçtıkları Kızıltepe ilçesinde polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

2 TABANCA VE 2 ŞARJÖR ELE GEÇİRİLDİ Şüphelilerin aracında yapılan aramada da 2 tabanca, 2 şarjör ve 30 fişek ele geçirildi.

KATİL ZANLILARI TUTUKLANDI Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"DERİK'TE KAVGA OLUYOR, 1 KİŞİ YARALANIYOR" Avukat Gurbet Bilbay, müvekkilinin öldürülme nedenini anlattı. Resul Derin’in ailesinin avukatı Gurbet Bilbay, şüphelilerin daha önce de Derin’i tehdit ettiğini belirterek, “Derik ilçesinde daha önce gençler arasında bir kavga oluyor ve kavgada yaralanan bir kişi yoğun bakıma kaldırılıyor.

"KAVGA İLE HİÇBİR ALÂKASI YOK" Zaten benim müvekkilimin kavga ile bir alakası yok. Müvekkilim evinden takip ediliyor ve arkasından ölümcül darbeler vuruluyor.

"YAKINLARININ KAVGASI, ONA YANSIDI" Eziyet ederek bu işlemi, eylemi gerçekleştiriyorlar. Müvekkilim 4 çocuk babasıdır ve hiçbir şekilde olayda bir alakası yoktur. Sadece yakınlarının köyde yaptıkları kavga, ona yansımış.

"SOYADI AYNI OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ" Zaten 1 ay öncesinde de tehdit edilmişti. Olayla alakası olmayan günahsız bir insan infaz edildi. Sırf soyadı aynı olduğu için bu infazı gerçekleştirdiler. Biz elimizden geleni yapacağız. Hukuki açısından sonuna kadar mücadele edeceğiz” diye konuştu. 6 çocuk babasıydı! Balyozlu vahşet! Haberi Görüntüle