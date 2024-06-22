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        Haberler Gündem 3. Sayfa 6 çocuk babası Resul Derin balyozla öldürüldü - Mardin haberleri | Son dakika haberleri

        6 çocuk babasıydı! Balyozlu vahşet!

        Mardin'de, 6 çocuk babası olan 40 yaşındaki Resul Derin, husumetli olduğu kişiler tarafından balyozla öldürüldü. Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayın, yaklaşık 1 yıl önce yaşanan ve 2 kişinin yaralandığı kavga sonrası başlayan husumet nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 14:58 Güncelleme: 22.06.2024 - 15:43
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        6 çocuk babasıydı! Balyozlu vahşet!
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        Mardin'de olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’nde meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yerde yatan kişinin Resul Derin (40) olduğu tespit edildi. Derin, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorlarına çabasına rağmen kurtarılamadı.

        2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili inceleme yapan polis, 2 şüpheliyi gözaltına alındı. Balyoz darbeleriyle öldürüldüğü belirlenen Derin’in 6 çocuk babası olduğu ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı öğrenildi.

        GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

        Resul Derin’i cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Derik ilçesine bağlı kırsal Subaşı Mahallesi’nde toprağa verildi.

        BİR YIL ÖNCE BAŞLAYAN HUSUMET

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayın, yaklaşık 1 yıl önce gerçekleşen ve 2 kişinin yaralandığı kavga sonrası başlayan husumet nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi.

        KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Resul Derin’in, husumetli olduğu kişiler tarafından balyozla öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolda yürüyen Derin’e arkasından koşarak gelen 2 kişi, ellerindeki küçük balyozlarla vurmaya başlıyor.

        İLK DARBEDE YERE YIĞILIYOR VAHŞİCE VURUYORLAR

        İlk darbede yere düşen Derin’e defalarca vuran şüpheliler, çevredekilerin olay yerine gelmesiyle kaçarak bölgeden uzaklaşıyor.

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        #mardin
        #Son dakika haberler
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