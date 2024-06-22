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Mardin'de olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’nde meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yerde yatan kişinin Resul Derin (40) olduğu tespit edildi. Derin, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorlarına çabasına rağmen kurtarılamadı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Olayla ilgili inceleme yapan polis, 2 şüpheliyi gözaltına alındı. Balyoz darbeleriyle öldürüldüğü belirlenen Derin’in 6 çocuk babası olduğu ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı öğrenildi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ Resul Derin’i cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Derik ilçesine bağlı kırsal Subaşı Mahallesi’nde toprağa verildi.

BİR YIL ÖNCE BAŞLAYAN HUSUMET Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayın, yaklaşık 1 yıl önce gerçekleşen ve 2 kişinin yaralandığı kavga sonrası başlayan husumet nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi.

KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI Resul Derin’in, husumetli olduğu kişiler tarafından balyozla öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolda yürüyen Derin’e arkasından koşarak gelen 2 kişi, ellerindeki küçük balyozlarla vurmaya başlıyor.

İLK DARBEDE YERE YIĞILIYOR VAHŞİCE VURUYORLAR İlk darbede yere düşen Derin’e defalarca vuran şüpheliler, çevredekilerin olay yerine gelmesiyle kaçarak bölgeden uzaklaşıyor.