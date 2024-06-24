Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı! Normalin 5-10 derece üzerinde
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yüksek sıcaklıklar etkili olmayı sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Diğer yandan Osmaniye, Kars, Hakkari, Ağrı, Iğdır, Van ve Hatay'da yağmur geçişleri olabilir
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Kars ve Hakkari çevreleri ile Ağrı ve Iğdır’ın güney, Van'ın doğu, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
A.KARAHİSAR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
AMASYA °C, 38°C
Az bulutlu
ARTVİN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık