Selçuk Yöntem'in sörf şovu
Bodrum'da tatil yapan Selçuk Yöntem, Ortakent'te sörf yaparken görüntülendi. Yöntem, kıyıdan fazla uzaklaşınca imdadına bot yetişti
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Selçuk Yöntem, tatil yapmak için soluğu Bodrum'da aldı.
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Denizin ve güneşin keyfini çıkaran Selçuk Yöntem, Ortakent'teki bir plajda görüntülendi.
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Sörf tahtasına çıkan 70 yaşındaki usta oyuncu, hünerlerini sergiledi.
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Ne var ki kıyıdan fazla uzaklaşan Selçuk Yöntem, geri dönmekte zorlandı.
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Selçuk Yöntem'in imdadına bir bot yetişti. Yöntem, sörf tahtasıyla ayrıldığı kıyıya botla dönmek zorunda kaldı.