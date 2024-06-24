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        Haberler Magazin Selçuk Yöntem'i bot kurtardı! Selçuk Yöntem'in rüzgar sörf şovu - Magazin haberleri

        Selçuk Yöntem'in sörf şovu

        Bodrum'da tatil yapan Selçuk Yöntem, Ortakent'te sörf yaparken görüntülendi. Yöntem, kıyıdan fazla uzaklaşınca imdadına bot yetişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 07:39 Güncelleme: 24.06.2024 - 08:37
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Selçuk Yöntem, tatil yapmak için soluğu Bodrum'da aldı.

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          Denizin ve güneşin keyfini çıkaran Selçuk Yöntem, Ortakent'teki bir plajda görüntülendi.

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          Sörf tahtasına çıkan 70 yaşındaki usta oyuncu, hünerlerini sergiledi.

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          Ne var ki kıyıdan fazla uzaklaşan Selçuk Yöntem, geri dönmekte zorlandı.

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          Selçuk Yöntem'in imdadına bir bot yetişti. Yöntem, sörf tahtasıyla ayrıldığı kıyıya botla dönmek zorunda kaldı.

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