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Migros, 12 milyon Money üyesi müşterisinin tercihlerini, yaptığı anket çalışmasıyla destekleyerek müşterilerinin yılbaşı tercihlerini ortaya koyan bir çalışmaya imza attı.
Migros’un yaptığı araştırmaya göre yılbaşını evinde geçirmeyi tercih edenlerin oranı yüzde 72 olurken, yakınlarının evini tercih edenlerin oranı yüzde 20. Firmadan yapılan açıklamaya göre yeni yıla aileleriyle girmek isteyenlerin oranı yüzde 81, arkadaşlarıyla bir arada olacakların oranı yüzde 9, eşiyle baş başa olmayı planlayın oranı ise yüzde 8’e denk geliyor. Katılımcıların yüzde 57’si seyahat etmeyeceğini söylerken, farklı şehirlerde yeni yıla merhaba demeyi tercih edenlerin oranı yüzde 34.
ATIŞTIRMALIKLAR VAZGEÇİLMEZ
Araştırmaya katılanların yüzde 66’sı yılbaşı için ayrı bir alışveriş listesi hazırlarken, sepete atmak istedikleri ürünlerin başında yüzde 71 ile yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi cips, çerez, bisküvi gibi atıştırmalıklar geliyor. İkinci sırayı yüzde 48 ile meyve-sebze alırken, yılbaşı süsleri de yüzde 39 ile üçüncü sırada. Yılbaşı sofralarının yemek tercihlerinde başı etli yemekler çekerken, ikinci sırada zeytinyağlılar ve üçüncü sırada mezeler bulunuyor. Yılbaşının klasik menüsü olarak hindi alışveriş yapanların ise son 7 ayda ilk kez hindi tercih ettikleri görülüyor. Hindi tercih edenlerin yaş grubu olarak bakıldığında 49 yaş altı müşterilerin çoğunluğu oluşturduğu ortaya çıkıyor.
HEDİYE ALMAYI SEVİYORUZ
Araştırmada, yakınlarına hediyelerle mutlu edenlerin oranı yüzde 84. Hediye tercihlerinin ilk sırasında bu sene de kozmetik ürünleri yer alırken, bunu yüzde 49 ile oyuncaklar ve ailecek oynanabilen kutu oyunları takip ediyor.
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