Yüzde 5 indirim yaptı

Firmadan yapılan açıklamada, 36 bin metrekare alan üzerinde 20 blokta 1262 konutun yer aldığı projede, 2+1’den 4+1’e farklı tip ve farklı büyüklüklere sahip yüzde 5 peşinatla daire sahibi olmanın yanı sıra 0,64 oran, 180 aya kadar vadeye ek olarak alıcılara yüzde 5 indirim yapılacağı açıklandı. Projede daire büyüklüklerinin 118 metrekare ile 208 metrekare arasında değişiklik gösterdiği belirtildi

E-5 Karayolu’nun yanı başındaki konumuyla Locamahal, Zeytinburnu Metro durağına yürüme, Bakırköy Deniz Otobüsleri, Avrasya Tüneli ve Marmaray’a ise 5 dakikalık mesafede bulunuyor.