''Yüzde 40 faizle yatırım yapılmaz"

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Bursa'da iş dünyası ile bir araya gelen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, 2024'te yüzde 40'ın altında kredi faizinin görülmeyeceğini belirterek bu faiz oranı ile yatırım yapılamayacağını kaydetti. Her şeyin istenildiği gibi gitmesi halinde 2025 yılı ortalarında daha sağlıklı, yatınım yapılabilir bir yapıya ulaşılacağını ifade eden Baştuğ, özellikle bu dönemde Merkez Bankası'nın ucuz faizli yatırım kredisinin kullanılmasının iş dünyası için önemli olduğunu söyledi.

EN UCUZ FİNANSMAN ARACI KREDİ KARTI

Kredi kartlarının şu anda en ucuz finansman aracı olduğunun altını çizen Baştuğ, eğer enflasyonla mücadele edilecekse bu tür kılcal damarlara dokunulması gerektiğini belirterek kredi kartlarında caydırıcılığı sağlamak için kart faizlerinin artırılmasının önemine vurgu yaptı.

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Bankacıların enflasyonun atında para kazanmaya devam ettiğini belirten Baştuğ, ortalama mevduat faizinin yüzde 40-45 olduğunu hatırlatarak negatif marjla çalıştıklarını anlattı. Bankaların sermayelerinin çok güçlü olduğunu hatırlatan Baştuğ, ancak bugüne kadar düşük faiz yüksek enflasyon döneminde gerileyen ödenemeyen kredilerde faiz artışı ile birlikte sorunluların beraberinde geldiğini söyledi.

ENFLASYON KURDAKİ ARTIŞIN ÜSTÜNDE OLACAK

Türkiye'nin son dönemde sağlıklı bir şekilde sadeleşmeye başladığını vurgulayan Baştuğ, bu doğrultuda iç piyasada tüketimin azaltılması kaynaklı büyümede fren yapılmasının beklendiğini belirtti. Enflasyonun nisan mayıs gibi tepe noktasına geldikten sonra yılı yüzde 40-45 aralığında bitireceğini düşündüğünü kaydeden Baştuğ, "Enflasyona karşı asıl mücadele bu aşamadan sonra başlayacak. Bütçe kontrol altında, deprem harcamaları nedeniyle yüzde 6'lık bir açık olacak. Bu da enflasyonu negatif etkileyecek. Diğer yandan 2023'ü 47 milyar dolar açıkla kapatan cari denge 30-35 milyar dolar olacak. Kur beklentimiz ise OVP'deki beklenti olan yüzde 42'lik bir artış. Enflasyon tabi ki kurdaki artışın üstünde olacak. Bu yıl döviz kuru istikrarlı ve sakin olacak."

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'CİDDİ YABANCI GİRİŞİ BEKLİYORUM'

Yabancı yatırımda pozitif beklentilerin olduğunu hatırlatan Baştuğ, yabancı yatırımın gelmeye başladığını belirterek şimdiye kadar 8 milyar dolar bono piyasasına ve 3 milyar dolar da hisse piyasalarına gelen yabancı sermayenin gelmeye devam edeceğini kaydederek "Para ve maliye politikaları bunu hak ediyor. Eğer para ve maliye politikaları birbirine uyumlu olursa ciddi girişler bekliyorum* diye konuştu.

Baştuğ uzun süredir böyle sağlıklı bir reel sektör görmediğini belirterek faizin düşük olduğu geçtiğimiz dönemde reel sektörün ciddi sermaye birikimi yaptığını dile getirerek "Kredi faizleri yüzde 14-15'ken enflasyon yüzde 60'tı. Reel sektör hiçbir şey yapmayıp sadece stoğa mal alsa bu birikimi sağlardı. Ancak bu süreç bitti. Büyüme yüzde 3.5 olacak. Herkes daralmaya hazırlıklı olmalı.

Baştuğ bankanın sürdürülebilirliğe önem verdiğini belirterek "Örneğin yatırım yapılan yer 5-10 yıl sonra sorun olacaksa kredi vermiyoruz. 2023'de en fazla kredi verdiğimiz alan çatı GES'leri rüzgar santralleri oldu" diye konuştu.