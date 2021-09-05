1,5 senelik uzun bir aranın ardından 6 Eylül Pazartesi günü yüz yüze eğitim başlıyor. Pandemi süreci öğrenciler açısından telafisi zor bir dönem oldu, ancak Delta varyantının yaygınlaşması da ebeveynleri endişelendiriyor. Bu varyantın 1000 kat daha hızlı bulaşabildiğini belirten Dr. Şirin Seçkin "Çocuklar arasında da hızlı yayılıyor ve çocuklar da erişkinlere bulaştırıyor" dedi.
"AŞILI OLUNSA DA MASKE ŞART"
Okullarda çocukları Delta varyantından korumanın mümkün olduğunu ifade eden Seçkin, aşılı da olunsa sınıf içerisinde mutlaka maske takılması gerektiğini belirtti. Dr. Seçkin ayrıca "Çocukların belirli aralıklarla oturtulması, düzenli el yıkanması, sınıfların havalandırılması ve okul çalışanları ile ev halkının aşı olması gerekiyor" dedi.
"OKULDAN ALMAYIN TEST YAPTIRIN"
"Delta varyantında en önemlisi pozitif olan hastayı bir an önce tespit edebilmek" diyen Dr. Şirin Seçkin "Çocukta ateş ya da başka bir belirti olduğunda birkaç gün beklemek doğru değil hemen bir test yapılmalı" şeklinde konuştu. Okulda pozitif vaka çıkması durumunda okula gitmemenin çözüm olmadığını vurgulayan Dr. Seçkin "Panik yapılacak bir durum yok çocuklar okula gitmeye devam ediyor ama hemen test yaptırıyoruz. Burada önemli olan pozitif vakaları belirleyip izole edebilmek" dedi.
"VİRÜS DAHA ÖLÜMCÜL OLABİLİR"
Aşı tereddütü konusuna da değinen Seçkin, "Pandemi dolayısıyla dünya maddi manevi çöküşe girdi. Bu 1-2 yıl daha böyle giderse daha ölümcül bir virüse dönüşebilir. Artık 'aşı olmayayım' tartışmalarını kesmek gerekiyor" ifadelerini kullandı. Dr. Seçkin "Aşı oranı yükselmezse virüs daha güçlü, ilaçlara ve aşılara daha dirençli bir hale gelebilir ki bundan korkuyoruz" dedi. İnsanların rasyonel düşünmeyi de kaybettiğini ifade eden Seçkin "Virüs kaparım korkusuyla aşı olmaya gitmiyor ama düğüne gidiyor" şeklinde konuştu.
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