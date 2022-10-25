Hukukta geçen "yüz kızartıcı suç" ifadesi, halk arasında da biliniyor. Ancak yine de tam olarak bu ifadenin neleri kapsadığı bilinmiyor. Peki, yüz kızartıcı suç nedir? Hangi suçlar yüz kızartıcı olarak tanımlanır? İşte, detaylar...