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Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE),2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,45 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,00 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %15,99 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %0,82, imalat sanayi sektöründe ise %0,45 düşüş olarak gerçekleşti.

Yurt dışı üretici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı, Kasım 2019



AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ KİMYASALLAR VE KİMUYASAL ÜRÜNLERDE GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki aya göre en fazla düşüş; %3,38 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, %1,53 ile içecekler, %1,02 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork %0,81, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler %0,26 ve ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) %0,06 ile bir önceki aya göre endeksin arttığı alt sektörler oldu.

ANA SANAYİ GRUPLARINDA EN FAZLA AYLIK DÜŞÜŞ ARA MALLARINDA GERÇEKLEŞTİ

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Kasım ayında en fazla aylık düşüş %0,98 ile ara mallarında gerçekleşti.

Yurt dışı üretici fiyat endeksi ve değişim oranları, Kasım 2019

