Yunanistan 51 üründe fiyatları dondurdu

Yunan hükümeti enflasyonla mücadele kapsamında fiyat artışlarının yansıtılmayacağı veya maliyetin çok altında yansıtılacağı 51 üründen oluşan bir alışveriş sepeti hazırladı.
Kabul edilen yasa teklifine göre oluşturulan yıllık cirosu 90 milyon Euro ve üzerinde olan market zincirleri sepetteki ürünlere mart ayına kadar zam yapmayacak. Marketler devlet tarafından bu süreçte fiyat denetimine tabi tutulacak.
Söz konusu sepet şu ürünleri kapsıyor:
-Pirinç türleri
-Tost ekmeği
-Somun ekmek
-Peksimet
-Spagetti
-Paketlenmiş domuz eti
-Paketlenmiş kümes hayvanları
-Soğuk etler
-Dondurulmuş balık
-Taze tam yağlı süt
-Taze az yağlı (%2) süt
-Buharlaştırılmış süt
-Yoğurt (inek sütü, sade)
-Peynir
-Paketlenmiş domates suyu
-Yumurta
-Margarin
-Sızma zeytinyağı
-Ayçiçek yağı
-Dondurulmuş sebzeler
-Beyaz şeker
-Bebek formülü
-Bebek sütü
-Kahve
-Çay
-Kakao tozu
-Şişelenmiş su (500 ml veya 1 lt)
-Portakal suyu
-En az bir çeşit sodalı içecek
-Deterjanlar (sıvı, toz)
-Temizleme sıvıları, klor
-Bulaşık deterjanı
-Mutfak havluları
-Diş macunu
-Tuvalet kağıdı
-Hijyenik ped
-Tamponlar
-Şampuan
-Sabun kalıpları
-Yetişkin bezi
-Islak mendil
-Bebek şampuanı
-Köpek maması
-Kedi maması
ENFLASYON EKİMDE GERİLEDİ
Yunanistan'da enflasyon eylülde yüzde 12.1'in üzerine tırmanırken ekimde yüzde 9.8'e geriledi.
Alışveriş sepeti uygulamasıyla ilgili açıklamada bulunan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis yükselen enflasyonla ilgili son zamanlarda yoğun eleştiri aldıklarını hatırlatarak son düşüşün ardından ise hükümetin hakkının verilmesi gerektiğini belirtti.
'NEDENİ DENETİM EKSİKLİĞİ DEĞİL'
Yunanistan'daki enflasyonun ağırlıklı olarak ithal ürünlerdeki ve enerjideki fiyat artışlarından kaynaklandığını vurgulayan Georgiadis "Fiyatlardaki artışların nedeni iç piyasadaki gelişmeler veya denetim eksiklikleri değil" ifadelerini kullandı.
Enflasyonla mücadele için alışveriş sepeti uygulamasına geçtiklerini belirten Georgiadis, uygulamayı 90 milyon Euro ve üzerinde cirosu olan zincirler için zorunlu tuttuklarını ancak diğer marketlerin de gönüllü olarak kampanyaya katılabileceklerini belirtti.
HAFTALIK OLARAK BELİRLENECEK
Georgiadis'in paylaştığı bilgilere göre sepetteki ürünlerin fiyatı haftalık olarak belirlenecek. Her çarşamba ürünler için mümkün olan en düşük fiyat marketlere zorunlu tutulacak. Gönüllü olarak uygulamaya katılan marketler de büyük marketler gibi denetlenecek.
ŞEKER HASTALARINA ÖZEL SEPET GELEBİLİR
Bakan Georgiadis sepetin amacının enflasyon nedeniyle yaşam kalitesi krize giren savunmasız vatandaşlar için bir koruma kalkanı oluşturmak olduğunu belirtti. Uygulamanın başarılı olmasını beklediğini belirten Georgiadis "Farklı ihtiyaçlara yönelik sepetler de hazırlamayı planlıyoruz. Örneğin şeker hastası vatandaşların özel beslenme ihtiyaçları olabiliyor. Buna yönelik bir sepet hazırlanabilir" dedi.
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