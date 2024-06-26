"BİR USTA KENDİ YAPTIĞI İŞİ DAHİ İSTESENİZ KOPYALAYAMAZ"

Yaman, genellikle kaz yumurtalarıyla çalışma yaptığını ama tavuk, ördek ve bıldırcın yumurtalarıyla da çalıştığını söyledi.

Türkiye'de bu sanatı yapan 10 usta bulunduğunu belirten Yaman, "Her usta atölyesinde kursiyerlerini yetiştiriyor. Bu sayının çoğalması için elimizden gelen çabayı veriyoruz. Yapılan bir işin kopyalanması kesinlikle yasaktır. Zaten bir usta kendi yaptığı işi, istese dahi, kopyalayamaz. Çizgilerimiz, tasarımlarımız tamamıyla kendimize aittir" dedi.