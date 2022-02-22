Yük treni, hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı

AA

Alınan bilgiye göre, Kapıkule'den Halkalı İstasyonu'na giden yük treni, Kabakça Mahallesi Kabakça hemzemin geçidinde Sait Ali Vurkun yönetimindeki 41 VH 775 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Bir süre sürüklenen hafif ticari araç, devrilerek dereye düştü. Sürücü Vurkun ile araçtaki A.A. adlı kadın yaralandı.

Trendeki görevlilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralıları, dereye düşen araçtan kurtardı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. AA'nın haberine göre; yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dereye düşen araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yük treninin ise jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından yoluna devam edeceği öğrenildi.