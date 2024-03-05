Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.948,87 %0,46
        DOLAR 31,5993 %0,08
        EURO 34,3346 %0,08
        ALTIN 2.157,64 %0,40
        FAİZ 47,67 %1,25
        GÜMÜŞ GRAM 24,33 %0,21
        BITCOIN 66.193,00 %-1,93
        GBP/TRY 40,1130 %0,00
        EUR/USD 1,0851 %-0,05
        BRENT 82,58 %-0,27
        ÇEYREK ALTIN 3.527,74 %0,40
        Haberler Ekonomi Otomobil Yüce Auto çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi - Otomobil Haberleri

        Yüce Auto çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi

        Çek otomotiv üreticisi Skoda'nın Türkiye temsilcisi olan Yüce Auto, çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi. Geçen sene de verdiği 25 maaş ikramiye ile gündeme gelen firma bu zamana kadar dört kez 'En İyi İş Yeri' ödülünü aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 12:10 Güncelleme: 05.03.2024 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüce Auto çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çek otomotiv üreticisi Skoda'yı Türkiye'de temsil eden Yüce Auto'nun çalışanlarına verdiği ikramiye miktarı geçen sene çok konuşulmuştu. 2022 yılında, çalışanlarına 25 maaş ikramiye veren markanın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, "Çalışanlarımız bizim her şeyimiz, ailemiz. Başarımızın altında çalışanlarımızın emekleri var. Bu yıl işlerimiz yolunda gitti ve böyle bir karar aldık." ifadelerini kullanmıştı.

        Yüce Auto bu sene de çalışanlarına verdiği ikramiye miktarıyla gündeme geldi. Firma 2023 yılı ikramiyesi kapsamında çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi.

        PANDEMİ DÖNEMİNDE DE İKRAMİYE VERİLDİ

        Yüce Auto, ikramiye uygulamasını pandemi döneminde de devam ettirdi. Pandeminin bir senesinde 13, diğer senesinde 14 maaş ikramiye verildi.

        REKLAM

        Yüce Auto aynı zamanda Kincentric Best Employers kapsamında dört kez 'En İyi İş Yeri' ödülünü kazandı.

        65 YILI AŞAN BİR GEÇMİŞ

        Orhan Yüce tarafından kurulan Yüce Auto, otomotiv sektöründe 65 yılı aşan bir geçmişe sahip.

        1989 yılından itibaren Skoda'nın Türkiye distribütörlüğünü yürüten şirket, markanın faaliyetlerine Türkiye çapında 46 yetkili satıcı ve 51 yetkili servis noktası ile devam ediyor.

        Yüce Auto, 1999 yılında Doğuş Otomotiv ile ortaklığa giderken, Doğuş Otomotiv'in Yüce Auto'da yüzde 50 ortaklığı bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Kardeş katili cinayeti anlattı!
        Kardeş katili cinayeti anlattı!
        10 yıllık bekleyişin ardından saldırıda ikizlerini kaybetti
        10 yıllık bekleyişin ardından saldırıda ikizlerini kaybetti
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Araç sigortası için kritik karar
        Araç sigortası için kritik karar
        Okulun tek öğrencisi!
        Okulun tek öğrencisi!
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        Bursa'daki uçak kazasında bilirkişi incelemesi tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında bilirkişi incelemesi tamamlandı!
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Bakan Özhaseki açıkladı! Son 53 yılın en sıcak 2. şubat ayı!
        Bakan Özhaseki açıkladı! Son 53 yılın en sıcak 2. şubat ayı!
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Florya'ya cemre düştü!
        Florya'ya cemre düştü!
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu
        Habertürk Anasayfa