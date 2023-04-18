Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

YSK muhalefetin başvurusunu reddetti

YSK Bakanların istifa etmesi gerektiği ve istifa etmedikleri için aday olamayacaklarına ilişkin muhalefetin başvurusunu reddetti.

Giriş: 18.04.2023 - 20:48 | Güncelleme: ABONE OL
YSK muhalefetin başvurusunu reddetti

YSK Bakanların istifa etmesi gerektiği ve istifa etmedikleri için aday olamayacaklarına ilişkin muhalefetin başvurusunu oybirliğiyle reddetti.

Kararda; bakanların atanma usullerinin farklı olması ve Meclis’te yemin etmeleri nedeniyle kamu görevlisi sayılamayacakları vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 16 Bakan AK Parti listelerinden milletvekili adayı olmuştu.

Bakanların milletvekili aday listelerinde yer alması üzerine Yüksek Seçim Kurulu’na çok sayıda başvuru yapıldı. “Bakanların aday olmaları nedeniyle istifa etmeleri gerektiği” vurgulandı.

Kararda bakanların Milletvekili Seçim Kanunu 18. maddesinde istifa etmesi gereken kamu görevlileri arasında sayılmadığı kaydedildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Motosiklet kamyonete çarptı: 1 ölü
Motosiklet kamyonete çarptı: 1 ölü
Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Kaza yapan otomobil fırına çarparak durabildi
Kaza yapan otomobil fırına çarparak durabildi
Park halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
Park halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.