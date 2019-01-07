YSK e-Devlet seçmen sorgulama nasıl yapılır? Nerede oy kullanacağım?

YSK e-devlet seçmen sorgulama nasıl yapılır? 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala milyonlarca vatandaş nerede oy kullanacağını merak ediyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) resmi internet sayfasından "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" ekranını erişime açtı. Buradan Nüfusa kayıtlı olduğunuz il, TV kimlik numarası ve Sıra numaranızı kutucuklara doldurarak oy kullanabileceğiniz adrese ulaşabileceksiniz. Seçmen listelerine 17 Ocak tarihine kadar muhtarlıklardan da sorgulama yapabileceksiniz.

YSK E-DEVLET SEÇMEN SORGULAMA

1) e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayınız.

2) Kimlik Dogrulama Sistemi sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdıgından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif oldugundan emin olununuz.

3) Kimlik Dogrulama Yöntemi - kullanmak istediğiniz kimlik dogrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM? TIKLA ÖĞREN

Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca e-Devlet ana sayfasında bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır. Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandığında bu sayfada görüntülenir.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı seçim takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri 12 Mayıs Cumartesi gününe kadar askıda kalacak. Muhtarlıklar hafta sonları da hizmet verecek.

YSK Başkanlığının "Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması" da hizmete girdi. Bu uygulamayla yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebilecek, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini sorgulayabilecek.

Seçim dönemleri dışında kişi, kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının seçmen kütüğünde kaydının bulunup bulunmadığını kontrol edebilecek.

Yurt dışında ikamet eden seçmenler, yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığını, kayıtlı ise hangi dış temsilcilikte kaydının bulunduğunu, açık adres bilgilerinin bulunup bulunmadığını kontrol edebilecek.