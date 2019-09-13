Son yıllarda ortaya çıkan bazı kerameti kendinden menkul sosyal medya ünlülerinden Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, Habertürk ve Show TV muhabiri Akif Yaman ile SHOW TV kameramanı Volkan Özdemir'e saldırdı!

Birkaç yıl önce çektiği küfürlü videolarla ve yaptığı şarkılara çektiği çalıntı kliplerle ünlenen Aktaş, İstinye Park çıkışında önce kendisine soru soran gazetecilerin cep telefonlarını gasp etti. Miss Turkey 2013 Güzellik yarışmasında ikinci olan Berrin Keklikler ile görüntülenen Aktaş, ardından çekim yapan habercileri, "O makineyi alırım, kırarım! İsimleriniz söyleyin, sizi aldıracağım" diyerek tehdit etti.

Gazetecilerin, “Telefonlarımızı geri vermezsen polis çağıracağız” sözleri üzerine içindeki görüntüleri silerek veren Yusuf Aktaş, daha sonra küfürler ederek muhabirimiz Akif Yaman’ı üzerine yürüyerek tokat attı. Yaman’ın kaşı açıldı. Yusuf Aktaş, ardından küfürler ederek olay yerinden ayrıldı.

Akif Yaman

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya ünlüsünün saldırısına uğrayan Akif Yaman, darp raporu alıp karakola giderek kendisinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Reynmen, karakola götürüldü.

ÇALINTI KLİP

Yusuf Aktaş'ın "Derdim Olsun" klibinin Mahna Mahna Killer isimli kısa filmden çaldığı ortaya çıkmıştı. Eleştirilere “Beğendim, kendi klibimde kullanmak istedim” diye arsızlık tarihine geçecek bir cevap veren Reynmen’in ‘Ela’ şarkısının klibinin ise Aynur Aydın’ın Yenildim Daima şarkısının klibiyle aynı olduğu iddia edildi.

"REYNMEN'İ DAHA FAZLA POPÜLER YAPMAYIN ARTIK"

Konserlerinde canlı şarkı söyleyemeyip playback yapan Youtube ünlüsü Reynmen ile ilgili geç ay sosyal medyada ‘ecenurtrg’ adlı bir kullanıcı da şu, iddiaları gündeme getirmişti:

“Kendisi J Balvin konserinde beraber geldiği arkadaşlarıyla VIP bölümden insanların üstüne bira dökmüş, sigara külü atmıştır. Onunla beraber fotoğraf çekilmek isteyen hayranları ona telefonunu uzattığında işi bitince yere atan bi insan. Reynmeni daha fazla popüler yapmayın artık. Reynmen onu uyardığımda ise bana, 'Sen kimsin ya!' diye defalarca sordu ve sonrasında da küfür etti...”

REYNMEN LAKAPLI YUSUF AKTAŞ KİMDİR?

Yusuf Aktaş, sosyal medyada Reynmen ismi ile tanınmaktadır. 1995 yılında İstanbul Bağcılar’da dünyaya gelmiştir. Bir kardeşi ve bir ablası vardır. Babasının ismi Rahmi, annesinin ise Nasibe’dir.

İlköğretimi Ahmet Kabaklı Okulu'nda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretim okuluna nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır. Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi2ne yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi’ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak açıköğretim lisesini tamamlamıştır.

Yaşantısını İstanbul Bağcılar’da sürdürmektedir. Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır. Scorp’ta çektiği küfürlü ve argo videolar ile gündeme gelmiştir.

Aktaş, Derdim Olsun ve Ela adlı şarkılarını da YouTube hesabından paylaşmıştır. Aktaş'ın Ela adlı parçasının klibinin Aynur Aydın'ın Yenildim Daima klibinden çalıntı olduğu ortaya çıkmıştır. Aynur Aydın'ın klibinin belli bölümlerinde kullanılan küvet ve akvaryum nesnelerinin Reynmen'in klibinde de yer aldığı ortaya çıkmıştır. Yusuf Aktaş, klibinin çalıntı çıkmasının ardından konuyla ilgili bir açıklama yapmamıştır.

YouTube ve Instagram hesabından paylaşımlar yapan Reynmen, bu kez SHOW TV muhabiri Akif Yaman'ı darp ettiği ve tokat attığı haberleriyle gündeme gelmiştir