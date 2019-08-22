Beni siz var etmediniz ve siz de yok edemeyeceğinizi bildiğiniz için bu kadar kuduruyorsunuz değil mi? Müzik yapacak arkadaşlara sesleniyorum; hiçbiriniz müzik şirketiyle anlaşmayın! Hepiniz onlardan kat ve kat üstünsünüz.